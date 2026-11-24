ヘドリー・スタジオが1929年ル・マン優勝車の85%スケールBEV「ブロワー ジュニア」のファーストエディション25台の納車を開始。歴史的デザインと現代の電気駆動技術が融合。

英国の ヘドリー・スタジオ は11月24日（現地時間）、 ベントレー モーターズとの公式パートナーシップにより開発した BEV モデル「 ベントレー ブロワー ジュニア 」のファーストエディション25台の納車を開始したと発表した。このプロジェクトは、1929年の ル・マン 24時間レースで活躍した名車を85％スケールの電気自動車として現代の公道に蘇らせるという壮大な試みである。

対象となったオリジナルの「Bentley 4.5Litre Supercharged Team Car No.2」は、レーシングドライバーのヘンリー"ティム"バーキン氏が性能向上を追求して設計した車両で、1930年のル・マン24時間レースにおいてベントレーの歴史に輝かしい名を残した。現在、このオリジナル車両はベントレー ヘリテージ コレクションに収蔵され、自動車史における重要な遺産として保存されている。

Also read ジャガーのBEV『I-PACE』、初のマイチェンでスタイリッシュに…オンライン限定で受注開始

歴史的メカニズムとBEV技術の融合

新納車された「ベントレー ブロワー ジュニア」は、そのオリジナル比85％のサイズで公道走行可能なモデルとして製作されており、クラシックな意匠を忠実に再現しつつ、現代的な電気駆動技術を搭載している。このサイズ調整は、単なるスケールモデルではなく、実際の公道での操作性と居住性を確保するための重要な設計判断である。

英国およびEUのL7eカテゴリー（四輪車）として公道走行認可を取得するにあたり、ヘッドライトや方向指示器、ブレーキシステムなどの保安部品は、オリジナルの雰囲気を尊重しつつ、現代の法規要件に適合させるよう精密に設計された。この適合プロセスにより、歴史的な外観を損なうことなく、安全基準を満たすことが可能になった。

Advertisement

保安部品と現代的装備の巧みな統合

当時のスタイルを踏襲した操作系には、バックカメラなどの最新装備が目立たない形で巧みに組み込まれている。これは、ベントレー ブロワー ジュニアが単なるレプリカではなく、実用的な公道走行車両であることを示している。ユーザーは、歴史的なドライビング体験と現代的な安全装備の両方を同時に享受できるようになっている。

ヘドリー・スタジオとベントレー モーターズとの公式パートナーシップは、この複雑な技術統合を可能にした核となっている。両者の協業により、伝統的な自動車製造のノウハウと最新の電気自動車技術が融合し、新たな移動手段の概念を提示している。このプロジェクトは、単なる車両の製造を超えた文化遺産の再解釈として注目されている。

限定的生産と今後の市場への影響

ファーストエディションとして生産された25台の車両は、世界中の自動車ファンやコレクターから高い関心を集めており、その納車開始は、プレミアムEV市場における新しい潮流を示唆している。このモデルは、歴史的価値と現代の技術が融合した希少性により、今後の自動車市場において独自のポジションを確立すると期待されている。

ベントレー ブロワー ジュニアの開発は、自動車産業が持続可能性と歴史的価値の両立を図る上で重要な事例となる可能性を秘めている。ヘドリー・スタジオによるこのプロジェクトは、伝統的な自動車ブランドがどのようにデジタル時代に対応し、新たな価値を創造するかを示すモデルケースとして、業界内外から注目されている。