モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリがネオム戦で決めたゴールは、アル・イテハドに勝ち点3をもたらしただけではない。ロシュン・サウジリーグ第13節で1-0の貴重な勝利へとチームを導き、攻撃面で存在感を発揮し続けていることを改めて証明した。

モロッコ代表FWユセフ・エン＝ネシリがネオム戦で決めたゴールは、 アル・イテハド に勝ち点3をもたらしただけの場面ではなかった。 ロシュン・サウジリーグ第13節で1-0の貴重な勝利へとチームを導き、このストライカーが攻撃面で存在感を発揮し続けていることを改めて証明したのだ。

エン＝ネシリはネオム戦の後半開始から、ナイジェリア人FWジョージ・イレニケナに代わって途中出場した。 それからわずか30分ほどで結果を残し、試合唯一のゴールを記録。 アル・イテハドにとってリーグ戦の戦いを進めるうえで重要な勝利をもたらした。 試合後、サウジ・プロリーグの公式サイトに語ったこのモロッコ人ストライカーは、後半にアル・イテハドのパフォーマンスが向上した理由を明かした。

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コーチングスタッフが戦い方に小さな戦術的修正を加えたことで、チームは相手ゴールに迫れるようになり、勝負を決めることができたという。 エン＝ネシリはチームメイトの奮闘を称え、チャンスを得点に結びつけることはできなかったものの、前半もアル・イテハドは良い戦いをしていたと強調。