米国時間2026年11月25日，UL Benchmarkは，ベンチマークアプリ「3DMark」のAndroidおよびiOS/iPadOS版に，ゲームにおけるCPU性能を計測する新しいテスト「CPU …

CPU Rumbleは，Android/iOS端末上で，実際のゲームに近いワークロードを用いてCPU性能を計測するというものだ。 レトロゲーム風のシンプルなビジュアルを採用しており，グラフィックス効果を最小限に抑えることで，GPU性能がテスト結果に与える影響を低減している。

既存のCPUベンチマークの多くは，シングルスレッド，あるいはCPUが同時に実行可能な最大数のスレッドでの性能を計測するものだ。 しかし，実際のゲームでは，主に2〜8スレッドを使用しており，ゲームの動作に関わる重要な処理をメインスレッドで，オーディオやNPCのAI，アセットに関わる処理などをワーカースレッドで実行するのが一般的だという。 CPU Rumbleのテストは，1スレッド（1 Thread）から始まり，2/4/8スレッドと実行スレッド数を増やしていき，実行可能な最大スレッド数（Max Threads）まで負荷を高めて性能を計測する。

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また，CPU Rumbleには，長時間にわたってCPUに負荷をかけることで，発熱による性能低下「サーマルスロットリング」の影響を確認できる「CPU Rumble Stress Test」も用意されている。 新しいスマートフォンやタブレットの購入を検討しているゲーマーにとって，CPU Rumbleのスコアが指標のひとつに使えそうだ。