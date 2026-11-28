レアル・マドリーの新ベルナベウ改修によりスタジアム収入が約3640万ユーロへ増加。クラブ総収入の3割を占め、コンサート再開まで商業施設も拡大する経済戦略を詳述。

レアル・マドリー が所有するサンティアゴ・ ベルナベウ の収益構造は、単なるスポーツ施設の枠を超え、クラブの財政を牽引する巨大な経済エンジンへと確実に変貌を遂げている。この象徴的なスタジアムは、ピッチ上での勝利を支える要塞であるだけでなく、多角的なビジネスモデルを通じて巨額のキャッシュフローを生み出す総合的な経済体としての地位を確立した。

入場料金とスタジアム収益の飛躍的拡大

改修後のベルナベウにおけるチケット価格体系は、試合の進行や席の良さに応じて細かく設定されており、ファンにとっては明確な価格帯として認知されている。ゴール裏の4層目スタンドの場合、最安値は75ユーロから始まり、同区画の最高価格は120ユーロに設定されている。

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一方、メインスタンドにおける価格はより高水準に位置づけられており、サイド席は235ユーロ、ゴール裏側の席は195ユーロとなっている。このメインスタンドの区画は、VIPボックスに次いでクラブ内でも最も需要が高いエリアとして位置づけられている。

こうした価格設定と施設の高級化が重なり、ベルナベウはスポーツ面や観客動員面での成果にとどまらず、レアル・マドリーの経済成長を支える最も重要な原動力の一つとなっている。クラブの財政基盤において、スタジアム由来の収益が占める割合は年々上昇傾向を示している。

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総収入に占めるスタジアム収益比率の変遷

改修プロジェクトの費用は、建設工事のコストと、クラブが資金調達のために受けた融資の利息を含め、15億ユーロを超えている。この巨額の投資に見合う形で、クラブの財務データは大きな変貌を遂げていることが数字から読み取れる。

改修工事の開始と新型コロナウイルスのパンデミックを前にした最後のシーズンである2018-19シーズン、スタジアム収入は1億7400万ユーロで、クラブの総収入7億5700万ユーロの23％を占めていた。この時点では、スタジアムは重要な収入源ではあったものの、全体の四分之一強という規模であった。

しかし2025-26シーズンの財務データでは、ベルナベウの収入は3億6300万ユーロに跳ね上がり、12億2100万ユーロに達したレアル・マドリーの総収入の約30％を占めた。これは数年前にスタジアムが生み出していた額の2倍以上にあたる急激な成長を示している。

これらの数字にはコンサートの収入は含まれていない。コンサートは、防音や騒音低減に関する手続きと改善の完了を待つため、現在も休止したままだ。しかし、この休止状態にもかかわらず、既存の収益源がこれほどまでに成長している点は注目に値する。

CEO声明と多様な商業施設による収益構造

クラブのCEOであるホセ・アンヘル・サンチェスは先の総会で、コンサートの再開は法的に可能になったと明言したが、具体的な時期はまだ発表されていない。法的な障害は解消されたものの、技術的な要件を満たすまでの猶予期間が存在するため、ファンにとっては不透明な状態が続く。

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その一方で、ほかの商業・娯楽事業は収入を伸ばし続けている。サンティアゴ・ベルナベウにおける商業戦略は、サッカー観戦に留まらない多様な体験を提供することで収益を最大化しようという意図が強く反映されている。

博物館やVIPボックスをはじめ、シルク・ドゥ・ソレイユとの協力で開設された遊歩道「スカイウォーク」、さらには商業イベントやレストラン、フードマーケットに至るまで、その範囲は幅広い。これらの施設は、試合のない平日や夜間を含め、一日中お客様を受け入れる仕組みとなっており、固定費の回収率を高めつつある。

今後の予算計画と経済的野心の拡大

今後、レアル・マドリーの経済的な野心はさらに大きくなりそうだ。今季の予算では、スタジアム収入が16％、5700万ユーロ増加し、4億2000万ユーロに達すると見込まれている。これは前年比で大幅な成長を見込んでいることを意味し、クラブがスタジアムをいかに重要視しているかが伺える。

この増加幅は、単なる自然増ではなく、施設の利用効率の向上や、新たな付加価値サービスによる収益拡大を反映していると考えられる。クラブ経営陣は、スポーツ的な成功がそのまま財務的な成功につながるとは限らないことを熟知しており、スタジアムを核とした事業展開でリスクを分散している。

こうしてサンティアゴ・ベルナベウは、ピッチ上でレアル・マドリーの野望を守る要塞にとどまらず、勝利と富の両方を生み出す総合的な経済体へと変貌した。そしてスポーツと財政の両面で支配を続けるための新たな武器を、このクラブにもたらしている。今後のコンサート再開動向と、さらに拡大する商業プログラムが、クラブの財政基盤にどのような影響を与えるかが注目される。