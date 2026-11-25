株式会社ベルシステム24ホールディングスは、富士ソフトサービスビューロの完全子会社化に向けた基本合意書を締結したと発表した。両社の強みを組み合わせ、官公庁領域におけるBPO事業の拡大やAI活用による業務効率化、そして新たな事業機会創出を図る。

株式会社 ベルシステム24 ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：梶原 浩、以下：当社）は、2026年11月25日開催の取締役会において、 富士ソフト サービスビューロ株式会社（以下： 富士ソフト サービスビューロ）の完全子会社化に向け、基本合意書を締結することを決議しましたので、お知らせします。

当社は「中期経営計画2028」において、事業領域の拡大を成長戦略の一つに掲げ、既存のコンタクトセンター・BPO事業で培った人材、拠点、業務運営ノウハウなどの事業基盤を活用するとともに、M&Aやアライアンス、AIを活用した高度化を通じた事業の拡大・強化を進めています。 当社は、富士ソフトサービスビューロが有する公共領域を中心とした顧客基盤や業務運営ノウハウと、当社が有するコンタクトセンター・BPOの運営力、AI活用ノウハウ、人材・拠点などの事業基盤を掛け合わせることで、人手不足を背景に業務効率化やAI・デジタル技術の活用が求められる公共領域における事業の拡大・強化、両社の顧客基盤を活用した新たな事業機会の創出を図ることができると判断し、本取引に至りました。

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富士ソフトが有するAIなどの先進技術や、システム開発・インテグレーション（SI）をはじめとするIT・システム領域の知見、富士ソフトサービスビューロが有する官公庁・自治体領域における強み、そして当社が有するコンタクトセンター・BPOの運営力やデジタルソリューションなど、3社それぞれの強みを掛け合わせ、SIとBPOを組み合わせた新たな事業機会の創出に取り組みます。