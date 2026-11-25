ベルキンは、初の追跡機能付き製品「SureFind 紛失防止機能付きウォレットスタンド」を発売。Apple「探す」とGoogle「Find Hub」に両対応し、最大80dBのアラート音や置き忘れアラームも利用できる。Amazonの価格は6991円。

ベルキンは、同初の追跡機能付き製品「SureFind 紛失防止機能付きウォレットスタンド」を11月25日に発売した。 Amazon.co.jpの価格は6991円で、全国の家電量販店や各通販サイトで取り扱う。

本製品はマグネットでスマートフォンの背面に装着できるウォレット付きスタンドと、Bluetoothトラッカーを一体化したアクセサリー。 Apple「探す」とGoogle「Find Hub」に両対応し、内蔵スピーカーから最大80dBのアラート音を鳴らすことも可能。 Bluetooth 5.3の近距離検索も行える。 ウォレット部分にはカードを最大5枚収納でき、スキミング防止機能も搭載。

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追跡中のアイテムが手元から離ると通知する置き忘れアラームを備え、財布やスマートフォンを置いたままの移動を防止する。 最大5人まで本製品を共有でき、家族や友人と共有しているアイテムを一緒に追跡することもできる。 角度を調整できるスタンドは縦／横表示に両対応し、ビデオ通話や動画視聴、ハンズフリーでの撮影などに使用可能。 ワイヤレス充電に対応した充電式バッテリーを内蔵し、1回の充電で最大4か月間使用できる。

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バッテリー残量が少なくなると通知する低電池アラートも備える。 カラーはブラック、サンド。