ジュード・ベリンガムが好調の要因にジョゼ・モウリーニョを挙げた。レアル・マドリーはPSVアイントホーフェンにチャンピオンズリーグで快勝した

ジュード・ベリンガム がジョゼ・モウリーニョを絶賛し、現在の世界最高水準のパフォーマンスを支える最大の理由に挙げた。 イングランド代表MFは火曜夜のチャンピオンズリーグで、 レアル・マドリー が PSVアイントホーフェン を圧倒した後半の立役者となった。

ベリンガムは欧州の舞台で再びベルナベウの観客を魅了した。 鮮やかな単独突破からゴールを決め、マドリーが前半終了時の劣勢を覆してPSVに5-1で大勝する力となった。 試合後、イングランド代表MFは、ボルシア・ドルトムントからスペインの首都に移って以来、キャリア最高のプレーができているとの見方を示した。 自身の見事なプレーが注目を集める中、ベリンガムは好調を支える要因として、チームメートやコーチングスタッフをすぐに挙げた。

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マドリーで居心地の良さを感じているMFは、クラブ全体の団結力が自分の力を引き出していると語った。

「今はサッカーを本当に楽しんでいる。 監督もスタッフもチームメートも大好きだ。 みんながとても助けてくれる。 チーム全体から多くの助けを得ているから、良いプレーができている」ベリンガムは、マドリーの白いユニフォームを着て見せている好調の原動力としてモウリーニョを称え、ポルトガル人指揮官が自身の能力を最大限に引き出してくれていると語った。

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好調の理由を率直に問われたイングランド代表MFは、単に攻撃的MFとしてプレーしているからではないと説明。 ピッチのさまざまな場所で得られている戦術的な自由を挙げた。

「攻撃的MFとしてプレーしているからかどうかは分からない。 大事なのは、もっと低い位置でプレーして組み立てを助けることもできる、その柔軟性だと思う。 フィニッシュのために少し前へ出ることもある。 モウリーニョは僕に大きな自信を与えてくれる。

そう、幸せだから良いプレーができているんだ」と語り、最後に「モウリーニョ。 それに尽きる」と付け加えた。