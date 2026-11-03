ベリンガム、レアル・マドリー通算50得点到達 ラシン戦3-0勝利に貢献

ジュード・ベリンガムがラシン・サンタンデール戦でレアル・マドリー通算50得点に到達した。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームは3-0で快勝し、ラ・リーガ首位争いを続けている。

ジュード・ベリンガム が日曜日に行われた ラシン・サンタンデール 戦でゴールを決め、 レアル・マドリー での通算50得点に到達した。 ジョゼ・モウリーニョ 監督率いるチームは3-0で快勝し、 ラ・リーガ の首位を走るライバルを追い続けている。この節目により、ベリンガムはクラブ史に新たな記録を刻んだ。

ベリンガムは、レアル・マドリーで通算50得点を記録した史上初のイングランド人選手となった。元ボルシア・ドルトムントのこのミッドフィールダーは、日曜午後のアウェー戦で節目のゴールを挙げた。チームの近年の補強の中でも、最も大きな影響を与えた選手の一人としての評価をさらに確かなものにした形だ。

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23歳のベリンガムは、この試合に入る時点で7試合連続で無得点が続いていた。普段の得点力を取り戻そうと意気込んで試合に臨み、マドリーの2点目を決めて、得点から遠ざかっていた状況に終止符を打った。

ベリンガムの得点とチームの試合運び

試合の序盤には、キリアン・エンバペがPKを沈めて先制し、アウェーのマドリーが主導権を握った。その流れの中でベリンガムが追加点を挙げ、チームは危なげない試合運びを見せた。

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この得点でベリンガムは、レアル・マドリーでプレーしたイングランド人選手の得点ランキングで首位を守った。2位以下を大きく引き離す位置にあり、クラブの歴史の中でも際立った存在となっている。

レアル・マドリーのイングランド人選手の記録

ベリンガムは、スペインの首都での在籍期間中にそれぞれ20得点を挙げたデイビッド・ベッカムやローリー・カニンガムといった伝説的な選手の記録をすでに上回っている。イングランド人選手の中で群を抜く存在になったと言える。

公式戦154試合目での50得点目は、この節目に到達したクラブ史上50人目の選手としての記録でもある。ベリンガムの到達は、チームの攻撃を支える中心選手としての重みを改めて示した。

ベリンガムの名は、ドルトムントから移籍して以降、マドリーの中盤で存在感を高めてきた経緯とともに語られることが多い。今回の50得点は、その歩みの大きな区切りとなった。

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若手の活躍とラ・リーガ首位争い

歴史的な記録を達成したベリンガムが注目を集めた一方で、この試合では別の若手も存在感を示した。ヤン・ディオマンデは前半36分、遠距離から豪快なシュートを決めて3点目を加え、勝負を事実上決定づけた。

ディオマンデの今季の得点関与数は、3得点2アシストの計5に達した。今季の欧州5大リーグに所属する10代の選手では2位の数字で、1位は得点関与数17を記録しているバルセロナのラミン・ヤマルだけだ。

マドリーは、ラ・リーガの首位に立つライバルを追い続けている。ベリンガムの節目の得点と若手の活躍が重なった今回の勝利は、今後の優勝争いに向けた大きな材料になるとみられる。