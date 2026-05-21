ベラルーシ大統領、ロシア侵攻に引き込まれる可能性は否定、共同防衛表明

ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアによるウクライナ侵攻にベラルーシが引き込まれる可能性は否定しながらも、侵略された場合はロシアと共同で防衛に当たると表明しました。また、ウクライナとゼレンスキー大統領との会談も視野に入れています。

ベラルーシのルカシェンコ大統領は21日、ロシアによるウクライナ侵攻にベラルーシが引き込まれることはないとしながらも、ベラルーシが侵略された場合はロシアと共同で防衛に当たると表明しました。

また、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談する用意があるとも述べました。 ルカシェンコ氏は、ロシアとベラルーシが19日から3日間の日程で共同で実施した大規模な核演習をロシアのプーチン大統領とともにビデオ形式で視察しました。 その際、「ゼレンスキー氏はベラルーシが戦争に引き込まれると発言しているが、それはベラルーシの領土に対する侵略が行われた場合に限られる」とし、その場合にはロシアと共に「祖国を守る」と述べました。 ベラルーシは、ロシアが2022年2月にウクライナに対する全面侵攻を開始した際、ロシアに自国領の使用を認めた。

ゼレンスキー氏はここ数週間、ベラルーシ国境周辺での異常な動きや越境侵入の可能性について警告しています。 ゼレンスキー氏は、ベラルーシとの国境に近いウクライナ北部で当局者らと防衛強化について協議しました。 恒例の夜のビデオ演説で「ロシアはベラルーシをこの戦争により深く引き込もうとしている」とし、「ウクライナには防衛を強化し、予防的に対応する能力がある」と述べました





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