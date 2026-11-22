日本の「みお」と欧州のMPOを搭載したベピコロンボが、惑星スイングバイと電気推進を駆使して水星の深い重力井戸を克服し、周回軌道への投入に成功した。2027年の本格観測開始に向け、人類初の双機同時水星周回を実現する。

ベピコロンボ は、日本の「みお」と欧州のMPOを水星の 周回軌道 に送り込む計画だ。2機は2018年9月に結合され、同年10月20日、移送モジュールと一体となって打ち上げられた。 移送モジュールは、航行中に電力と推進力を供給する役割を担った。

なお、水星の周回軌道に探査機を投入するのは難しいとされる。 水星は太陽の強い重力がつくる深い「重力井戸」の中にあり、探査機は太陽に近づくほど、坂道を下るように加速するためだ。 そのままでは水星を高速で通り過ぎてしまうため、周回軌道に入るには、水星との速度差を十分に小さくする必要がある。 によると、地球に1回、金星に2回、水星に6回接近。

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惑星の重力を利用して進路や速度を変える「スイングバイ」を繰り返し、燃料を節約しながら減速した。 移送モジュールの電気推進も併用した。 によると、軌道投入ではMPOに搭載された4基の小型エンジンを噴射し、結合した2機を減速させた。 ESAの運用チームは、探査機との通信が再開した後、水星の重力に捕らえられ、周回軌道に入ったことを確認した。

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では、みおは12月9〜10日にMPOから分離する予定だ。 MPOは2027年3月に観測用の軌道に入り、4月には2機が本格的な観測を始める。2機の探査機が同時に水星を周回するのは初めてとなる。