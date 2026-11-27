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Rodrigo Campos Libby George Mayela Armas Cassandra Garrison - ベネズエラは米財務省とカタールからそれぞれつなぎ融資を受け、２つの地域‌開発銀行に対する延滞債務を返済する方向で調整を進‌めている。

協議に詳しい４人の関係者が明らかにした。 関係者の話では、米州開発銀行（ＩＤＢ）に対するベネズエラの延滞債務については、米財務省がつなぎ融資を提供する案が検討されている。 関係者２人によると、資金は米財務省の為替安定基金（ＥＳＦ）を通じて拠出される。 ベネズエラが米国からの融資で延滞債務を解消し、ＩＤＢが承認する新規融資の資金で米国に借入金を返済する仕組‌み。

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協議に詳しい関係者２人は、この取引を翌日物融資になぞらえた。 最終的な債務⁠返済の責任は引き続きベネズエラが負う。 米財務省はコメント要請に応じず、ＩＤＢはコメントを控えた。 関係者２人によると、ＩＤＢは延滞債務の解消後⁠に承​認可能な融資について、既に協議を進めている。