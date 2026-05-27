ベティちゃん実写舞台化、宝塚トップスター礼真琴がミニスカート披露

宝塚歌劇団の元トップスター礼真琴が、ミュージカル『ベティー・ブープ』で男役から転身し、ミニスカート姿を披露。共演の柚希礼音らと共に博多座公演への意気込みを語った。

1930年代にアメリカで生まれ、世界中で愛され続けるアニメキャラクター、 ベティー・ブープ 。 その魅力を舞台で再現する ミュージカル 『 ベティー・ブープ 』が、日本でもついに実写化され、大きな注目を集めている。

昨年ニューヨークのブロードウェイで初演され、その斬新な演出と音楽が話題を呼んだ作品が、今度は宝塚歌劇団の元トップスター、礼真琴を主演に迎え、日本の観客の前に登場する。 本作は、ベティー・ブープの特徴的な大きな瞳とカールした黒い髪、そして彼女のトレードマークである赤いドレスとミニスカートを忠実に再現。 舞台セットや照明、音楽もアニメーションの世界観を彷彿とさせる仕上がりとなっている。 特に主演の礼真琴は、16年間にわたって宝塚で男役として活躍してきた経歴を持ち、今回初めてヒロイン役に挑戦。

そのギャップにファンから大きな期待が寄せられている。 礼真琴は、本作への出演にあたり「男役のクセが出ないように必死」と語り、ミニスカート姿を初披露した際には「生まれ変わった気分でやっているので、苦労も幸せな時間」と笑顔を見せた。 彼女は男役時代に「筋肉ジェンヌ」と呼ばれたしなやかな肢体を持ち、その美貌とスタイルで観客を魅了。 衣装については「ベティーちゃんはずっとミニスカートなので、覚悟を決めて、行ったことのないお店でミニスカートをいっぱい買った」と明かし、観客の前でミニスカートを履くことへの緊張感を吐露。

しかし千秋楽までにボディメイクをさらに磨き上げ、完全なベティー像を届けたいと意気込んでいる。 共演には、同じく宝塚の先輩であり、今回初めて一緒に舞台に立つ柚希礼音が出演。 柚希は「礼真琴さんの退団後初のミュージカルに携われて感動している。 ベティーが愛によってカラフルに変わっていく姿と、礼真琴さんの新たな挑戦を重ねると、最強に感動的な時間になる」とコメント。

そのほか、松下優也、水江建太、大澄賢也、東山義久といった実力派キャストが集結し、華やかな舞台を支える。 公演は博多座で千秋楽を迎える予定で、チケットはすでに発売開始。 この作品が、日本におけるミュージカル史に新たな1ページを刻むことは間違いない





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