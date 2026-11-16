デヴィッド・ベッカム氏が運営するDBベンチャーズは、ライセンス相手コティ社に対し、格安店での不当販売による4100万ドル超の損害賠償を求め訴訟を起こした。ブランド価値の毀損が争点。

サッカーのレジェンド、 デヴィッド・ベッカム 氏とその事業体が、香水ライセンス相手である コティ 社と法廷で激しく争っている。争いの発端は、ベッカム名義の香水商品が、価格が極めて低廉な店舗やガソリンスタンドといった非公式な流通経路で販売されていた事実である。

原告側は、ロンドンに拠点を置くブランド管理会社「DBベンチャーズ」である。同社はベッカム氏が設立した企業であり、インテル・マイアミの会長兼共同オーナーであるベッカムの肖像権や、事業上の提携管理を担当している。この訴訟はニューヨークで提起され、コティ社に対して契約解除および多額の損害賠償を求めている。

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4100万ドルの損害賠償と契約解除請求

DBベンチャーズは、コティ社に対し少なくとも4100万ドルの損害賠償と、補償金を求めている。この金額には、ブランドイメージの毀損に加え、適切に計算されなかったロイヤルティ収入の未払い分も含まれると主張している。単なる金銭的な請求にとどまらず、双方のライセンス契約そのものの解除を法的に求める決定打となっている。

訴訟資料によると、ベッカム氏本人は、自身のオードトワレやオードパルファムが高値の高級品ではなく、特売品売り場に並ぶ姿を目にした際に、「衝撃と落胆」を抱いたと記録されている。この感情的なショックは、訴訟におけるブランド価値侵害の核心的な証拠として提示されている。

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ブランドの高級イメージと不正流通の実態

DBベンチャーズの主張によれば、51歳のベッカム氏は「スポーツ、ファッション、ビジネス界で最も象徴的かつ影響力のある人物の一人」であり、その「高級なイメージ」は数十年かけて慎重に築き上げられた資産である。このイメージを、廉価な割引商品と結びつけることは、長年の投資を台無しにする行為であると強調している。

具体的には、コティ社が香水流通をイギリスの格安スーパーマーケット「パウンドランド」を通じて行い、商品を1ドルショップ並みの価格帯に引き下げたとされている。これにより、高級感を売りにしているベッカムブランドの定位が著しく低下し、プレミアム顧客層との乖離が生じていると指摘している。

同社は、推定2420万ドル（約1820万ポンド）相当の商品が、「承認されていない流通経路」を通じ、清算処分並みの値引き価格で販売されたと主張している。なぜこのような事態が発生し得たのかについては、コティ社の担当者たちの「自暴自棄と強欲」が存在したためであると、非難のトーンを強めている。

売上隠蔽とロイヤルティ減額への疑念

訴訟の重要な争点の一つに、財務報告の信頼性がある。DBベンチャーズは、監査を通じてコティ社が純売上高を1億2300万ドル（約9300万ポンド）過少報告していたことを発見したと述べている。この不整合は、コティ社側が自らの利益を最大化するために、正当な計算を行わなかった可能性を示唆している。

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その結果、DBベンチャーズが受け取るべきロイヤルティ収入が600万ドル（約450万ポンド）減少したと主張している。これは単なる誤計算ではなく、意図的な収益の隠蔽行為であり、契約上の義務を公然と違反した行為であると解釈されている。

コティ社の反論と今後の法的展開

被告であるコティ社は、原告側のすべての主張を否定し、訴えの棄却を求めている。コティ社の立場は、争いの本質が競合企業へのベッカム氏の早期移行にあるという見方に基づいている。これは、訴訟が単なるライセンス違反の問題を超え、将来のビジネスパートナーシップをめぐる政治的な争いであることを示唆している。

しかし、DBベンチャーズ側は、流通経路の管理不徹底と財務報告の誤りという明確な事実を証拠として提示している。今後は、ニューヨークの裁判所において、これらの財務データと流通ルートの実態が法的に検証されることになる。ベッカムブランドの将来の価値保護と、適切なロイヤルティ収入の確保が、最終的な判決で問われることになる。