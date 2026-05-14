ベセント米財務長官が中国による米ボーイング機大量発注期待、トランプ大統領と習近平国家主席首脳会談の初日

ベセント米財務長官は14日、トランプ大統領の訪中に合わせて、中国による米ボーイング機の大量発注について発表があると予想していると述べた。米国は対中輸出を拡大したい考えだとした。 同日収録された米ＣＮＢＣのインタビューで、"ボーイングへの大型発注が実現すると思う"と表明。米中両国はエネルギーや農産品など他の品目の購入に加え、中国が米国に投資できる非戦略的で機微に触れない分野について協議すると語った。 大豆の大口発注の見通しについては、以前の合意で"すべて手当て済み"だとして期待を抑えた。一方、今年予想されるエルニーニョ現象が通常価格を押し上げることを踏まえ、中国は発注量の増加を検討すべきだとの考えを示した。14日は2日間にわたるトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談の初日。中国国営メディアは今回の会談が両国関係の新たな方向性を示すと報じた。ボーイングのＣＥＯ（最高経営責任者）を含む十数人の米企業トップがトランプ氏の北京訪問に同行した。中国側が米国産エネルギーの購入拡大の可能性を提起し、米国がアラスカを含む液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸出施設を増設する計画に言及したと述べた。アラスカは中国への販売に最適な立地だとした。 また、米中の当局者が世界の二大経済国間の貿易を管理する"通商委員会（ボード・オブ・トレード）"の設立と、機微に触れない分野の投資を監督する別組織"投資委員会（ボード・オブ・インベストメント）"の設立について協議したことも明らかにした。新たな投資委員会では、中国の投資計画が自身が議長を務める対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）の管轄に抵触しないよう事前に審査する仕組みを構築すると説明。"投資がＣＦＩＵＳに付託されないようにしたい。戦略的分野や機微な分野に該当しないことを事前に確認する"と述べた。 トランプ氏が習主席に対し、中国を開放し、貿易関係のリバランスを図りたい意向を伝えた。"均衡を取ることに注力している。それがここでの目標だ。方法は二つ。米国が中国からの輸入を減らすか、中国への輸出を増やすかだ。そのバランスを取ろうとしている"と語った。

ベセント米財務長官は14日、トランプ大統領の訪中に合わせて、中国による米ボーイング機の大量発注について発表があると予想していると述べた。 米国は対中輸出を拡大したい考えだとした。

同日収録された米ＣＮＢＣのインタビューで、"ボーイングへの大型発注が実現すると思う"と表明。 米中両国はエネルギーや農産品など他の品目の購入に加え、中国が米国に投資できる非戦略的で機微に触れない分野について協議すると語った。 大豆の大口発注の見通しについては、以前の合意で"すべて手当て済み"だとして期待を抑えた。 一方、今年予想されるエルニーニョ現象が通常価格を押し上げることを踏まえ、中国は発注量の増加を検討すべきだとの考えを示した。14日は2日間にわたるトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談の初日。

中国国営メディアは今回の会談が両国関係の新たな方向性を示すと報じた。 ボーイングのＣＥＯ（最高経営責任者）を含む十数人の米企業トップがトランプ氏の北京訪問に同行した。 中国側が米国産エネルギーの購入拡大の可能性を提起し、米国がアラスカを含む液化天然ガス（ＬＮＧ）の輸出施設を増設する計画に言及したと述べた。 アラスカは中国への販売に最適な立地だとした。

また、米中の当局者が世界の二大経済国間の貿易を管理する"通商委員会（ボード・オブ・トレード）"の設立と、機微に触れない分野の投資を監督する別組織"投資委員会（ボード・オブ・インベストメント）"の設立について協議したことも明らかにした。 新たな投資委員会では、中国の投資計画が自身が議長を務める対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）の管轄に抵触しないよう事前に審査する仕組みを構築すると説明。

"投資がＣＦＩＵＳに付託されないようにしたい。 戦略的分野や機微な分野に該当しないことを事前に確認する"と述べた。 トランプ氏が習主席に対し、中国を開放し、貿易関係のリバランスを図りたい意向を伝えた。

"均衡を取ることに注力している。 それがここでの目標だ。 方法は二つ。 米国が中国からの輸入を減らすか、中国への輸出を増やすかだ。 そのバランスを取ろうとしている"と語った





Newsweek_JAPAN / 🏆 131. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US-China Relations Trade Investment Energy Agriculture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

日鉄のＵＳスチール買収、米政権の判断は大統領選後に日本製鉄による米鉄鋼大手ＵＳスチール買収提案を審査している米当局の対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）は、買収承認に向け両社から受けていた提案再申請要求を認めた。事情に詳しい関係筋が１７日に明らかにした。

Read more »

米USスチール買収の再申請承認 当局が日鉄に、大統領選後に照準 (2024年9月18日)日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収を審査している対米外国投資委員会（CFIUS）が、日鉄による...

Read more »

日鉄がＵＳスチール買収審査で延長獲得、米選挙後に判断先送り米国家安全保障リスクを審査する対米外国投資委員会（ＣＦＩＵＳ）は日本製鉄に対し、米鉄鋼大手ＵＳスチール買収計画を再提出する許可を与えた。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。政治論争を招く買収案に関する判断は11月の選挙後まで持ち越される公算が大きいという。

Read more »

日本製鉄のUSスチール買収計画、審査延長 米紙など報道日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収計画について、米政府は審査の延長を決めた。米ワシントン・ポストやロイター通信などが報じた。買収計画の再申請を受けて改めて審査のプロセスを要することから、買収が成立するかどうかの判断は11月の米大統領選後に持ち越される公算が大きくなった。ワシントン・ポストによると、現地時間の17日に審査の延長を決めた。対米外国投資委員会（CFIUS）が進めてきた安全保障

Read more »

CFIUS、日鉄買収計画審議延長へ米国投資審査委員会（CFIUS）は、安全保障上の懸念から日本製鉄（日鉄）の米Steel Dynamics買収計画を承認しない勧告を示す見通しだったが、最終的な決定を先延ばしするようだ。日鉄はこの機会に懸念を払拭するための全力を挙げる必要がある。買収阻止が現実のものとなる場合には、中国企業への好機となり、米国国内での鉄鋼生産の安定化にも悪影響を与える可能性がある。

Read more »

日鉄のUSスチール買収、米当局再審査の行方は 21日期限日本製鉄による米鉄鋼大手USスチールの買収計画を巡り米国時間の21日、米大統領の諮問機関である対米外国投資委員会（CFIUS）の再審査が期限を迎える。その後15日間のうちにトランプ大統領が判断を下す。完全子会社化を前提とする日鉄と、日鉄の投資を歓迎する一方で従来計画に反対発言を繰り返すトランプ氏とが折り合えるかはなお不透明だ。3つのポイントで解説する。対米外国投資委員会（CFIUS）とはCFIUSはCommittee on Foreign Investment in the United...

Read more »