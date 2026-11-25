ベイシアの相木孝仁社長が新たな成長戦略を語った。2026年2月期の売上高は過去最高の3615億円を記録し、ディスカウント業態への参入など新たな取り組みが進んでいる。

スーパーマーケット大手の ベイシア が、新たな成長ステージへ移行している。同社の2026年2月期の 売上高 は3615億円となり、過去最高を更新した。この数字は約6%の成長率を示しており、業界トップクラスの伸び率となっている。人口減少や消費行動の変化という厳しい背景の中でも、安定した成長を維持しているのだ。

業界全体ではスーパー各社が新たな成長モデルの構築を迫られている状況だ。その中でベイシアは、6月に初のディスカウント業態への参入を果たした。また、小型店舗を用いた東京23区進出計画など、相次いで新たな事業モデルを展開している。売上高1兆円の実現に向けて、どのような戦略を描いているのか。相木孝仁社長に詳しい話を聞いた。

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危機感から始まった改革と5年間の取り組み

相木社長は、現在の状況を自己採点で80点程度と評価している。まだ道半ばであることを示唆する発言だ。彼が2022年に社長に就任した当時、ベイシアの売上高は約3000億円でした。安定していたものの、大きく伸びていないという強い危機感があった。その時、社長の使命はベイシアを生まれ変わらせることだった。

相木社長が目指したのは、カインズやワークマンのような存在です。グループ内で突出した「とがり」を持った企業へと変革させることでした。そのためにベイシアらしい強みをもう一度磨き直すことが必要だと考えました。この5年間、既存店の大規模改装や新プライベートブランドの創出に注力してきた結果が、今の数字につながっている。

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具体的には既存店の大規模改装や新PB「ベイシアプレミアム」の創出が行われた。さらに、凍結していた新店出店の再開も実施された。現場のDX化や、自ら考えて動く社員の育成にも力が注がれてきた。これらの取り組みにより、既存店の売上成長率は業界平均をコンスタントに上回り、手応えを確かに感じている。

厳しさを増す経営環境と変化対応力

しかし、進むべき道は依然として厳しい。仕入れ価格や物流費、人件費が跳ね上がっており、新店の建築費まであらゆるコストが高騰している。経営環境としては極めて厳しくなっており、コスト削減の限界も感じている。加えて消費者のニーズも多様化しており、単なる安さだけでなく品質や簡便性、健康面といった価値を求めているのだ。

相木社長は、激動の時代に最も求められるのは「変化対応力」だと強調する。過去の成功体験を一度捨て去り、新しいことに貪欲に挑戦する姿勢が不可欠だ。失敗してもそこから学んで挑み続ける姿勢が、生き残りの鍵を握っている。業界環境の最大の変化は急速な物価上昇であり、これに対応し続ける必要がある。

値上げ抑制と提案力での競争優位

値上げを1円でも抑え、1日でも遅らせる努力を続けることが求められている。しかし、それだけでは不十分で、消費者の期待を超える提案をし続けなければならない。ベイシアは、カインズや作業服専門店のワークマンなどとグループ連合を築いている。このスーパー大手のベイシアが、どのような成長戦略を描くかが注目されている。

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売上高1兆円の実現に向けた具体的なロードマップや、ディスカウント業態での競争優位性に関する詳細な計画が今後の課題となる。相木社長の下で進められる改革が、さらにどのような成果を生み出すか、業界の注視が集まっている。消費者が求める多様な価値にどう応えるかが、次の成長ステージを決定づける重要なポイントとなるだろう。