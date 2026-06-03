ヘーベルメゾンBORIKI、関西で新たに4棟39戸を提供 絵本イベントで地域交流を促進

子育て共感賃貸住宅「ヘーベルメゾン BORIKI」が関西エリアで新たに4棟39戸を提供することを発表した。これに伴い開催された絵本をテーマにしたコミュニティイベントでは、ミッションガチャやおはなし会、ラッピング電車制作など多彩なプログラムを通じて、親子の交流や地域のつながりを深めた。同住宅は、子育て世帯が安心して暮らせる環境づくりと地域活性化を目指している。

子育て共感 賃貸住宅 「ヘーベルメゾン BORIKI」は、関西エリアにおいて今年の夏から秋にかけて新たに4棟39戸を提供することを発表しました。 これにより、関西での供給棟数は計6棟78戸となります。

同住宅は、行政による子育て支援や子育て世帯の定住促進に注力しているエリアに立地し、子育て世帯が安心して暮らし続けられる住環境の形成に寄与することを目指しています。 この発表に合わせ、同住宅のコミュニティイベントとして、300冊の絵本を芝生の上で自由に楽しめる空間が設けられました。 会場では「ミッションガチャ」を使った参加型企画が実施され、子どもたちはガチャで引いたお題に合わせて絵本を選び、持ってくると「ご褒美ガチャ」に挑戦できました。

同じお題でも選ばれる絵本は一人ひとり異なり、子どもたちの感性や発想の違いが自然と表れる場面が見られました。 遊びを取り入れた絵本との触れ合いにより、選ぶ楽しさや新しい物語との出会いが生まれ、会場には親子の会話と笑顔が広がりました。 イベントでは、さいとうしのぶさんによる「おはなし会」も行われ、手遊びや歌を通じて、子どもたちが声を出したりお手伝いをしたりしながら物語の世界に参加し、会場は一体感に包まれました。 大人も前方に集まり、子どもとともに楽しむ様子が見られ、世代を超えて笑顔があふれる時間となりました。

また、なかあらいじゅんこさんと一緒に、車両に見立てた画用紙に子どもたちが思い思いの絵を描き、オリジナルの「ラッピング電車」を制作しました。 完成した車両は窓際に並べて連結され、色とりどりの作品がつながる世界にひとつだけの電車が完成。 会場はわくわくする景色に包まれました。 最後は連結を外し、それぞれの作品をおみやげに持ち帰り、子どもたちの笑顔とともに思い出が家庭へと広がりました。

ヘーベルメゾン BORIKIは、初めての子育てに不安を抱えながらも気軽に相談できる環境が少なく、地縁の薄さから孤立しがちな子育てファミリーの課題に応えるために企画された賃貸住宅です。 設計においては、入居者同士が自然に顔を合わせ、交流が生まれる空間づくりを重視。 運営側が日常的に関わりながら交流のきっをつくることで、無理のない形で人と人がつながる住環境を整えています。 また、地域との緩やかな連携も取り入れることで、住まいの中にとどまらず、地域とともに子どもを育てる環境づくりを目指しています。

子育ての喜びや悩みを分かち合いながら、「一人で抱え込まない子育て」を住まいから支えることが大きな特徴です。 同住宅は、2012年10月の提供開始以来、1都3県を中心に累計57棟528戸を供給してまいりました。 関西エリアではこれまで2棟39戸を展開しており、今回の追加供給によりさらなる展開が期待されます。 こうした取り組みを通じて、地域における人のつながりやにぎわいの創出など、地域活性化への貢献を目指しています





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子育て支援 賃貸住宅 地域交流 絵本イベント ヘーベルメゾンBORIKI

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