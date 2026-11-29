バイエルンの重鎮ヘーネスは、副主将キミッヒの暴力行為による退場を「誰にでも間違いはある」と寛容に受け止めた。一方で、高額契約のムシアラのパフォーマンスをルンメニゲが厳しく批判し、売却の可能性も示唆したことで対立が深まっている。キミッヒはルンメニゲの発言を批判したが、チームを擁護するのは当然だとヘーネスは述べている。キミッヒは年末まで欠場が見込まれる一方、ニャブリやデイヴィスら負傷選手の復帰が近づいている。

ヘーネス は、週半ばにクラブへ厳しい言葉を向けた副主将 キミッヒ を、前半終了間際の暴力行為による退場について責め立てることはしなかった。 本人は「まったく弁解の余地がない」と述べていたが、クラブの重鎮は寛容だった。

土曜日のキミッヒの過ちについて「誰にでも間違いはある。 これでこの件は終わりだ」と語った。 その31歳のキミッヒ自身は週半ば、クラブ首脳陣に寛容ではなかった。 チャンピオンズリーグでバイエルンがリールに1-2で敗れた後、ジャマル・ムシアラを巡る件について、首脳陣を言葉で厳しく批判した。

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ムシアラに対する首脳陣の公の場での振る舞いは「バイエルンらしくない」と述べたのだ。 負傷に苦しみながらも高い才能を持つ攻撃的選手ムシアラの高額な給与について、現在のパフォーマンスでは正当化できないという議論の口火を切ったのは、ヘーネス自身だった。11月初め、バイエルン放送で物議を醸す発言をした。 その後、金曜日に行われたバイエルンとケルンの1-1の試合を前に、カール＝ハインツ・ルンメニゲがさらに踏み込んだ発言をした。