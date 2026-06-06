ヘルモード2ndシーズン、2026年7月放送開始 最高難度異世界で無双する元廃ゲーマー少年の冒険

元廃ゲーマー少年アレンが、攻略本や掲示板のない最高難度『ヘルモード』で転生し、召喚士の才能とゲーム知識で死線を突破。貴族グランヴェル家に迎えられ、ラターシュ王国学園都市で仲間とパーティ結成、ダンジョン攻略に挑む。2026年7月放送開始、TOKYO MX他で多平台配信。

放送・配信情報が同時に発表され、本作品のプロモーションビデオが公開された。 舞台は名前のないネットゲームの世界。 元廃ゲーマーである少年アレンは、最 高難易度 と称される「 ヘルモード 」で転生を果たす。

攻略本や掲示板といった便利な情報は一切存在せず、レベル上げすら命懸けのサバイバルとなる。 絶望的な環境に立ち向かう中で、ゲームへの本能的な執着と歓喜が交錯し、プレイヤーとしての本質が試される。 アレンは転生時に発現した唯一無二の才能――「召喚士」の能力を自在に操り、転生前に培ったゲーム知識を駆使して数々の死線を乗り越えてきた。 その結果、農奴出身でありながら、貴族であるグランヴェル家の「客人」として歓迎され、次なる舞台へと導かれることになる。

​​新たに設定された舞台はラターシュ王国学園都市。 学園に足を踏み入れたアレンは、そこでも新たな仲間との出会いを果たす。 人類最強と称される勇者ヘルミオスや、個性豊かなクレナ、ドゴラ、セシル、キール、ソフィアローネらが次々と登場し、彼らとの絆が深まることでパーティを結成。 パーティ結成後は、無数のダンジョンが待ち受ける。

だが、どのダンジョンでも「ヘルモード」の設定は変わらず、死と隣り合わせの高難易度が続く。 アレンは、かつての廃ゲーマーとしての経験と新たに得た仲間の力を合わせ、幾度も絶望的な局面を乗り越えていく――それが本作の根幹である。 ​​本作の正式タイトルは『ヘルモード～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～2nd Season』であり、テレビアニメシリーズとして制作された。

放送は2026年7月からTOKYO MX、MBS、BS日テレにて開始予定で、配信はABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、FOD、MBS動画イズム、J:COM STREAM、DMM TV、TELASA、バンダイチャンネル、Hulu、Prime Video、Pontaパス、milplus、Lemino、YouTube（レンタル）など多彩なプラットフォームで同時配信される。 キャスト陣は、アレン役に田村睦心、クレナ役に飯塚麻結、ドゴラ役に畠中祐、セシル役に千本木彩花、キール役に川島零士、ソフィアローネ役に安野希世乃が名を連ね、ファンの期待を一層高めている。

ヘルモードの過酷さと、やり込み要素を徹底的に追求した本作は、ゲーム好きだけでなく、異世界冒険譚を好むすべての視聴者に新たな刺激を提供することだろう





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ヘルモード 異世界アニメ 2026年放送 田村睦心 高難易度

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