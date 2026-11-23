ヘルタ・ベルリンは、ボルシア・ドルトムントがDFゲヒターに関心を示しているとの報道を受け、同選手の退団を直ちに否定した。今夏に契約満了となるゲヒターについては売却検討を「戦って」阻止する方針を示し、チームはブンデスリーガ2部で首位を突き、優勝争いに集中している。

がドルトムントがベルリン出身の ゲヒター を追っていると報じた後、同選手の退団を巡る話をすぐさま否定した。 契約は来夏に満了し、延長が近い状況にはない。 ヘルタにとっては、機動力と足元の技術を備えたDFから移籍金を得る最後の機会となる。

ゲヒターがラウジッツ地方での試合でチームの今季2部4度目となる無失点に貢献した直後に、移籍の噂が浮上した。 ゲヒターの去就は夏にも話題となっていた。 ヘルタがマルテン・ヴィンクラーのRSCアンデルレヒト移籍を認めた直後の8月、ライトル監督はゲヒターについて「売却しない」と明言していた。 コットブス戦勝利後の記者会見で新たな移籍報道について問われると、ドルトムントとの接触はないと強調。

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クラブ幹部が売却を検討するなら、若手DFの残留に向けて「戦う」と述べた。 ゲヒターは優勝争いに集中 ヘルタがブンデスリーガ2部で見せる圧倒的な強さにより、際立った活躍を見せるDF陣への注目はさらに高まっている。 敵地での勝利に加え、FCニュルンベルクがアイントラハト・ブラウンシュヴァイクに1-2で敗れたことで、首位でのリードは勝ち点10に広がった。 試合後、ミックスゾーンで取材に応じたゲヒターには、1部の強豪からの関心について当然質問が及んだ。