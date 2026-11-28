ヘラルボニーは障害のある作家のアート表現やAIを活用した草野絵美の作品、そしてレトロフューチャーなデザイン性を重視する銀座本店のリニューアルを通じて、アートとビジネスの境界を越えた共感の場を拡げている。

JALの国際線で機内食を包むスリーブ（紙帯）から、グーグルと共同で手がけた特別仕様のスマートフォンまで、さまざまな企業との協業を通じてアートと出合う場を拡げてきた ヘラルボニー 。

障害のある作家が描くアートを属性でひとくくりにする見方を変え、誰もが作品そのものの魅力に触れられるようにする。 その取り組みは、業界やジャンルの垣根を越えて共感を呼び、今度は足元へと拡がった。 展示会のタイトル「INFERNO」は、カナリア諸島で出合った光景から生まれた。 月明かりの下、打ち寄せる波が黒い炎のように見えたという。

Advertisement

モノクロームの風景に潜む色彩が、やがて鮮やかなファッションへと姿を変えていく。 ファンケルが公式アプリで無料提供を始めた肌専門のAI「ファンケル スキンメイト」は、そのひとつだ。 スキンケアの情報があふれるなか、「何を選べばいいかわからない」「自分の肌に合っているかわからない」という悩みに応える。 同社の調査でも、肌に悩みがある人の6割以上が、肌の悩みを安心して相談できる人やサービスが身近にないと回答している。