ゴールドマン・サックスは、ヘッジファンドの保有銘柄に関するレポートに「打撃を受け、分散が進む」というタイトルを付けました。

50社で構成する指数には、アマゾン（Amazon）、メタ（Meta）、マイクロソフト（Microsoft）、エヌビディア（Nvidia）などの超大型テクノロジー企業のほか、ビザ（Visa）、イーライ・リリー（Eli Lilly）、ノーフォーク・サザン（Norfolk Southern）の大規模な保有が含まれている。

さらに状況を悪化させているのは、ヘッジファンドがこれらの銘柄に投資を非常に集中させ、過密状態になっていたことだ。 その多くは、AI関連の幅広い設備投資と結びついている。 ゴールドマンによると、平均的なファンドのポートフォリオの70％が上位10銘柄に集中しており、業界全体の投資の集中度は第3四半期に過去最高に達した。 ゴールドマンは、「AI関連取引の巻き戻し」が多くのファンドの足かせになっていると指摘している。

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ヘッジファンドが過去6カ月間に選好してきた銘柄の苦戦ぶりは、「20年の歴史で市場に対して最も著しいアンダーパフォーマンスとなった時期に匹敵する」ためだ。 運用担当者が保有するハイテク株への偏りを調整するため、金融サービス企業、公益事業会社、さらに複合企業がポートフォリオに加えられた。