ヘグセス国防長官、弾劾動きを「政治的罠」と断じイラン作戦を擁護

ヘグセス米国防長官が弾劾動向を「茶番」と否定し、イランおよびベネズエラでの軍事成果を強調。中間選挙後の政治的対立状況と長官の対応を詳報。

ヘグセス 米国防長官は5日、映像メッセージを公式に公表し、議会内における自身の弾劾を求める動きへの対応を表明した。長官は 中間選挙 において有権者が イラン 情勢に関連して共和党に対して厳しい評価を下したと指摘し、この政治的圧力に対して戦闘態勢をとる姿勢を示した。

映像メッセージの全体時間は4分以上にわたった。この中で長官は、国防総省内の高官解任や多様性推進策の中止、軍内からのトランスジェンダー兵士の排除など、自身の指揮下の改革措置を公然と誇示した。長官はこれらの決定が国防総省の運営を強化するものだと主張し、自身の政策路線が正しいものであると強調した。

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ヘグセス国防長官は攻撃を浴びている理由について、「われわれが成果を上げているからだ」と断言した。長官はカメラに向かって、「彼らが私を――あるいは私たちを――攻撃するのは、われわれが成果を上げているからだ。そんな手は通用しない。われわれは決して屈しない」と語った。この発言は、長官が自らの政策的決定を正当化し、反対派を無視する決意を示すものとなった。

弾劾に関する動向については、長官はそれを「茶番」であると呼んだ。長官はドナルド・トランプ大統領が過去に2度弾劾訴追されたことを指摘し、現在の動きは単なる個人的な攻撃であると位置づけた。「これは全て、個人をおとしめるための政治的な策略に過ぎない。トランプ大統領に対しては通用しなかったし、私に対しても通用しない」と明言した。長官は読者に対し、この点について安心しておいてほしいと伝えた。

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将軍層の刷新と「ウォーク」排除の背景

長官は記者団との会見において、軍内の高級将校層に対する見解を明かした。長官は、「われわれの下には非常に多くの将官がいた。全員が4つ星だった」と述べ、かつて見られた光景はなかったと回顧した。長官はまた、その多くが「ウォーク（意識高い系）」であると表現した。

ヘグセス国防長官は、「ウォーク」な将官を好きではないと率直に語った。この主張は、長官が従来の軍事的価値観や厳格な指揮系統を重視し、進歩的な社会政策的な価値観を持つ将校層を排除しようとした意図を示している。長官はトランプ大統領に対して、おそらく反対勢力がいるだろうと推測した。

トランプ氏による軍事作戦の称賛

ドナルド・トランプ大統領は、ベネズエラおよびイランにおける米軍の作戦においてヘグセス国防長官が果たした役割を称賛した。トランプ氏は、長官のリーダーシップが米国の国益に貢献していると評価し、その功績を公に認める姿勢を示した。この支持は、長官が政治的批判に直面している状況下で、長官の立場を強化するものとなった。

トランプ氏は「ベネズエラでの成果は信じられないほどだ」と断言した。ベネズエラ関連の軍事行動において、長官の指揮が予想以上の成果を上げたことを示唆している。この評価は、長官が実施した軍事的介入や戦略的決定が有効であったことを裏付けるものとなっている。

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また、イラン関連については、トランプ氏は「イランでは、7カ月間とどまり、われわれが掌握したかったものは全て掌握している」と述べた。イラン情勢に関する長官の任期または軍事展開が7カ月にわたったことを明示した。長官の指揮の下で、米軍がイランにおいて達成しようとした目標が完全に遂行されたことを強調した。この発言は、長官の政策継続性と軍事的成功を支持するものであり、議会内の批判を跳ね返す材料として機能している。

ヘグセス国防長官の今回の発言は、政治的圧力に対する强硬な姿勢と、軍事政策における成果主張を同時に示した。中間選挙後の政治情勢の中で、長官は自らの政策を正当化し、反対派を無力化する戦略を明確にした。トランプ大統領からの支持表明も加わり、長官は議会内の弾劾動きに対して対抗する基盤を強化した。