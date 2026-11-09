ヘグセス国防長官弾劾訴追 下院で再提出 可決の道筋示す

共和党のマシー下院議員がヘグセス国防長官の弾劾訴追決議案を再提出。対イラン軍事行動継続を違憲と指摘し、可決に必要な賛成票確保に動き始める。

米国下院の共和党所属 マシー 議員は9日、 ヘグセス 国防長官 に対する 弾劾訴追 決議案を下院に再提出した。この動きにより、対イラン軍事行動の継続を巡り憲法違反であるとされる ヘグセス 長官への法的措置が正式に議会のテーブルに載せられた。可決には下院の過半数の賛成が必要だが、 マシー 氏は共和党議員の離反があっても可決に至ると自信を示している。現在の議会は野党・民主党が優勢となった中間選挙の結果を反映しておらず、与党・共和党が過半数を占めている状況だ。

憲法違反主張による弾劾訴追の背景

マシー氏が主張する弾劾の根拠は、議会が対イラン攻撃の停止を求めていたにもかかわらず、ヘグセス長官が軍事行動を継続した点にある。決議案では、この行為が違憲であると明確に指摘し、ヘグセス長官の在任は憲法に対する脅威となると批判している。この決議案自体は中間選挙前に提出されていたが、共和党のジョンソン下院議長が休会を前倒ししたため、中間選挙後の再提出が必要となった経緯がある。

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賛成可否と党内の分断という現実

下院での可決には、現在の共和党議員3人と民主党議員全員が賛成に回ることが必要だ。共和党内部にはマシー氏以外にもヘグセス氏に批判的な議員が存在しており、彼らの支持を集めることが重要となる。しかし、ヘグセス氏自身は9日の記者団に対し、共和党議員が弾劾決議案に賛成する可能性について何も心配していないと強調した。また、トランプ氏も8日にヘグセス氏を擁護する発言を行い、長官を支持する立場を示している。

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上院手続きと罷免実現の難しさ

仮に下院で弾劾訴追決議案が可決された場合、次は上院での弾劾裁判へ進む。罷免を実効性のあるものとするには、定数100の上院において出席議員の3分の2以上の賛成が必要となる。米メディアは、このハードルの高さを指摘し、ヘグセス長官の罷免の可能性は低いと伝えている。下院での訴追が上院での免職に至るまでには、依然として大きな政治的・法的障壁が残されている。

今後の議事スケジュールと審議見通し

規則上、弾劾訴追決議案は11日夜までに審議されることになっている。しかし、必ずしも予定通りに採決が行われるとは限らない。下院本会議で採決の棚上げ動議が可決される可能性や、議案が下院司法委員会に付託されて本会議採決が先送りされる事態も想定される。マシー氏の主張が議会の審議でどう扱われるか、そして共和党内の動向が最終的な結果を左右することになる。