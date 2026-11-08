ヘグセス国防長官、トランプ支持動画で弾劾回避を目指す

ヘグセス国防長官がトランプ大統領への忠誠を示す動画を投稿。共和党の中間選挙敗北とイラン戦争への批判を受け、弾劾訴追回避へ向けた政治的駆け引きが激化している。

ヘグセス国防長官 は5日、ソーシャルメディア上に公開した激しいトーンでの動画を通じて、「我々は立ち上がる。我々は戦う」と宣言し、自身への攻撃に対する抵抗を鮮明に示した。この発言は、 イラン戦争 への国民的反発が顕在化した不人気な 中間選挙 の結果、 共和党 が惨敗した責任を問われる懸念が高まる中でのものだった。

ヘグセス氏の政治的対抗策とトランプ氏の反応

トランプ大統領は記者団に対し、FOXニュース元司会者であるヘグセス氏が国防総省で「素晴らしい仕事」をしていると称賛する一方で、同氏への弾劾訴追案が来週にも採決される見込みであることを事実上認めたような発言を交えた。大統領を除けば、ワシントンD.C.においてヘグセス氏を公然と擁護する政治勢力はほとんど存在していない状況だ。特に、今回の選挙で浮き彫りになったイラン戦争への世論の冷ややかな視線は、ヘグセス氏が国防長官として熱狂的に推進してきた政策への逆風となっている。

Also read 愛知震度５強の夜、NHK稲井アナ「すっぴん眼鏡」緊急登板、プロ魂に絶賛の嵐（1/2ページ）

弾劾訴追回避の戦略と政権内の亀裂

ヘグセス氏は、目をつけたのが第一次トランプ政権時代の弾劾訴追に対する大統領の怒りだとみられる。自身の現状を、政治的戦略として扱われた弾劾訴追の被害者として位置づけ、同じ立場にあると印象付けようとする狙いがある。ヘグセス氏は「これは個人を政治的につぶそうとする動きに過ぎない。トランプ大統領相手には通用しなかったし、私にも通用しない。その点は保証する」と述べ、大統領の政治的記憶を喚起して自身を守ろうとした。

動画が公開された直後は、中間選挙の結果でワシントンが揺れ動いており、トランプ氏の側近の間でもイラン戦争を巡って亀裂が広がっていた。これに先立ち、バンス副大統領もソーシャルメディアに衝撃的な投稿を行い、3日の共和党の大敗が戦争の結果であると指摘した。バンス氏は、戦争支持者のせいで共和党は今後6年間、上院の多数派を失う結果になったと警鐘を鳴らしており、政権内部での意見対立が表面化している。

Advertisement

イラン戦争の政治的代償とヘグセス氏の将来

政権内の混乱は、より大きな政治的な問題を浮き彫りにしている。戦略面や軍事面の成果の有無にかかわらず、トランプ氏がイラン戦争を巡る政治的な戦いに敗れたことは明白だ。米国とイスラエルによる当初の猛攻をイランが持ちこたえたことで、トランプ氏はガソリン価格の高騰という形で政治的に大きな代償を払わされた。結果として、国外での戦争を避けるという公約を破ったトランプ氏は、残り2年の任期中、議会多数派を握った民主党に身動きを封じられる状況に陥っている。

大統領自身が退任しない限り、政治的な理屈からすれば、別の有力者が責任を取らされる可能性が高い。ヘグセス氏は、20年前に更迭されたラムズフェルド元国防長官と同じ運命をたどる危険性が高まっているように見える。当時も有権者が不人気なイラク戦争を推し進めたジョージ・W・ブッシュ大統領に審判を下し、中間選挙で共和党を大敗に追い込んだ後、ラムズフェルド氏の更迭が行われたという歴史的事実がある。

トランプ氏のジレンマとヘグセス氏の擁護キャンペーン

トランプ氏はイラン戦争で次にどう動くかという難しい判断を迫られており、国防総省の指導体制が不安定化する事態は避けたいところだ。選挙前には、投票が終われば紛争をエスカレートさせ、イラン政府に交渉や降伏を迫るのではないかとの観測が強まっていた。しかし、戦争を巡って国民の支持を失い、政権内に亀裂も広がる中、ここで戦闘を激化させればトランプ氏は孤立することになる。一方で手を引けば、屈辱的な敗北を認めざるを得なくなる。

テレビ業界で長年の経験を持つヘグセス氏は、トランプ氏の心をつかむ術を心得ている。動画には、文化をめぐる痛烈な攻撃が随所に盛り込まれており、2024年にペンシルベニア州バトラーでトランプ氏が暗殺未遂を切り抜けた際の象徴的なイメージも取り入れられた。ヘグセス氏は自らを、支持者がトランプ氏に見いだしているタフさを体現する人物として位置づけた。側近もソーシャルメディアへの投稿で一斉に援護射撃を行い、ヘグセス氏の続投を訴える組織的キャンペーンの様相が強まっている。

Advertisement

政権高官の1人は5日、CNNに対し、「国防総省とホワイトハウスは今夜、立場を極めて明確にした。ヘグセス氏を徹底擁護する構えだ。それがすべてを物語っている」と語った。しかし、ヘグセス氏の今回の自己弁護は、現在の政治情勢を読み誤っている可能性がある。弾劾訴追案が来週にも採決される見込みの中、この動画が同氏の政治的生存にどれほど効果的かは不透明だ。