ヘイズ監督はW杯予選で経験豊富な選手を起用する方針を明らかにし、リンジー・ヒープスの中盤での活躍が鍵となる。トリニティ・ロッドマンの負傷欠場により攻撃陣の人選が迫られ、マクグリンやウェズリーら若手が台頭する中、守備陣との連係強化が勝利の鍵となる。

ヘイズ監督は今回の予選で経験豊富な選手を頼りにする考えを明らかにしており、その筆頭が リンジー・ヒープス だ。 MFは今回のメンバーで最多の代表出場数を誇り、ワールドカップやノックアウト方式の試合で豊富な経験を持つ。

ワールドカップ予選にも10試合出場し、1得点を挙げている。

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「大きな大会への出場権を獲得するにあたり、何よりもまず経験豊富な選手たちを頼りにする」と、ヘイズ監督はメンバー発表後に語った。 「彼女たちは、そのために何をすべきか分かっている。 私たちと最も長く一緒にやってきた選手たちだからこそ、結果を出せる」強豪相手にはプレーのスピードを批判されることもあり、エルサルバドル戦では素早くボールを動かせるかが鍵となる。 米国が最初の機会でワールドカップ出場を決めるには、ヒープスが経験に加えて機敏なプレーを見せ、中盤を掌握してチームを引っ張る必要がある。