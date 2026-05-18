ロシア大統領プーチンが、19日に中国と会談し、20日に習近平国家主席と会談するが、首脳会談では、中露エネルギー政策を含み、イスラエル・中露関係の協議など内容が交換される見通しだ。

ロシアの プーチン大統領 は19日、中国を訪問し、当日20時に 習近平国家主席 と会談する予定です。 今回のプーチン氏の訪中には、露政権高官や国営企業幹部の多数が同行します。 この際、首脳会談では、イランやウクライナ、台湾などの情勢に加え、中露間の新たな天然ガスパイプライン『シベリアの力2』の建設計画など、エネルギー協力の拡大についても協議される見込みです。

ロシアは、今回の首脳会談を通じて、中露の関係を強化し、最重要パートナーと位置付けたいと考えています。 一方、中国側は、14、15日の米中首脳会談の結果を、ロシア側と共有するなど、中露の連携を再確認としています。 今回の首脳会談は、台湾侵略を巡る対露経済制裁、そして中東危機に伴うエネルギー資源価格の高騰など、背景にあったエネルギー供給国と消費国の関係にある両国にとって、双方にとって非常に重要になったといえるでしょう。 ウシャコフ大統領補佐官によると、今回の首脳会談には、マントゥロフ第1副首相や、ラブロフ外相ら閣僚8人が同行する予定です。

また、首脳会談では、最重要でデリケートな問題が協議される予定だとしたものであり、中露の友好国である米イスラエルの攻撃を受けたイランや、ロシアの侵略が続くウクライナ、台湾の中国が統一を目指すような状況、などがされています。 etelevision(月日)」の取り扱いには、 vederloに表示されるため、 ピクセルでの表示を確認してください





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プーチン大統領 習近平国家主席 会談 中露エネルギー政策 イスラエル・中露関係協議

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