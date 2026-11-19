ロシアのプーチン大統領は19日、深圳で行われた初の米中露首脳会談について「外交史の新たな1ページ」と評価。ヤルタ会談の再来とされる点には、過去80年間の平和を支えた正当性を主張した。

ロシアの プーチン 大統領は19日、中国・深圳で同日開かれた初の 米中露首脳会談 について、その歴史的意義を高く評価するとともに、各国の首脳が「新 ヤルタ会談 」と呼ぶことに対して強い擁護の姿勢を示した。 プーチン 氏は会見で、大国には世界情勢を主導する権限と責任が伴うとする従来の考え方を改めて強調した。この発言は、単なる外交儀礼を超え、現在の国際秩序に対するロシアの立場を明確にするものであった。

ヤルタ会談の歴史的意義を強調

プーチン氏は、1945年のヤルタ会談になぞらえる声があることを受け、「ヤルタ合意のおかげで世界は過去80年間、地球規模の軍事的破局を味わわずに済んだ。それの何が悪かったのか」と明確な反論を展開した。この発言は、第二次大戦の戦後処理やソ連の対日参戦などを取り決めた当時の国際合意が、長期間にわたり世界平和を維持してきたという実績を根拠に、現在の多国間外交の枠組みを正当化する意図が含まれていると見られる。

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米中露首脳会談の成果と展望

プーチン氏は深圳で行った記者会見で、今回の米中露首脳会談を「外交史の新たな1ページ」と呼んで評価した。米中露の相互理解を深めるためにも、このような対話の形式は「継続されることが望ましい」と述べた。ただし、現時点で定期開催という具体的な合意がなされているわけではないとも明らかにし、今後の展開に注目を集めている。

会見の内容によると、首脳会談では核兵器や大量破壊兵器の不拡散といった安全保障上の主要課題が議論の対象となった。また、国際刑事裁判所（ICC）など一部の国際機関が「権限を逸脱し、政治的決定をしている」とされる問題についても協議が行われ、各国の首脳間で見解の一致がみられたと説明した。これは、西側諸国が主導する国際機関の役割に対するロシアの懸念が、他の大国によっても一定の範囲で共有されていることを示唆するものであった。

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ウクライナ情勢と報復の示唆

プーチン氏は会見の中で、ロシアが侵略を続けているウクライナ情勢についても言及した。ウクライナが戦闘の終結を真に望むのであれば、ロシア側の要求を聞き入れるべきだとする立場を改めて示した。具体的には、東部ドンバス地方、すなわちドネツク州とルハンスク州の割譲といった条件を含んでいる。これは、ロシア軍が実効支配を進めている地域をロシア領として認定する方針と整合するものである。

さらにプーチン氏は、ロシアが実効支配するウクライナ南部のクリミア半島と露領土を結ぶ自動車・鉄道橋「クリミア橋」が、最近ウクライナの攻撃により損傷した事実に触れた。プーチン氏は、ロシアの対応はウクライナが行った攻撃よりも「痛烈なものになる」と述べ、明確な報復攻撃を行うと宣言した。この発言は、インフラへの攻撃に対するロシアの強い反発と、今後の軍事行動のエスカレーションへの懸念を高めるものである。