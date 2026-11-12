プーチン氏、ウクライナ和平協議に欧州代表参加を承認も条件提示

トランプ政権特使との会談でプーチン氏はウクライナ和平交渉への欧州参加を容認した。ただし欧州が真に平和を望むかの検証を要求し、人道支援の共同実施も提案。

トランプ米政権の特使である ウィットコフ 氏は12日、ロシアの プーチン 大統領が ウクライナ和平 協議の次回会合において、欧州側の代表者参加に同意したことを明らかにした。この合意は、モスクワでの米ロ首脳級会談における重要な進展を示すものであり、国際平和維持に向けた新たな枠組み形成の兆しとなっている。しかし、ロシア側は欧州の参加を無条件で認めたわけではなく、いくつかの明確な前提条件を提示している。 プーチン 氏は、欧州諸国がウクライナにおいて真に平和を望んでいるのか、それとも戦争を継続したいのかを見極める必要があると指摘し、米国政府に対し欧州の同盟国と緊密に協力するよう求めた。この姿勢は、単なる形式的な参加許可ではなく、欧州の政治的意図と真摯さを検証するための厳格な審査プロセスを意味している。

米ロ特使会談と欧州参加の背景

トランプ米大統領の娘婿であり米特使を務めるジャレッド・クシュナー氏とウィットコフ氏は、12日にモスクワを訪問し、ロシア大統領府（クレムリン）でプーチン氏と直接会談を行った。会談後、ウィットコフ氏はロシア国営テレビに対し、欧州が次回会合に参加することになることを明言し、これを「非常に重要な節目」と評価した。ウィットコフ氏は、欧州をロシアのパートナーと位置づけ、その参加が交渉において極めて重要であると強調した。クレムリン内での会談において、クシュナー氏はプーチン氏に対し、米政府は欧州側において「大きな変化」が生じていると捉えており、和平協議に欧州が加わっても進展を妨げる要因にはならないと確信していると伝えた。この主張は、米国側が欧州の政策転換や姿勢の変化を肯定的に評価し、ロシア側に対してその変化を信じるよう働きかけたことを示している。

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プーチン氏の対欧州姿勢と条件

プーチン氏は、ロシアはウクライナ問題について欧州連合（EU）と協議することに常に前向きだったと述べる一方、両者の間には依然として深刻な隔たりが残っていることを示唆した。プーチン氏は「欧州に関して言えば、われわれは欧州との対話に反対したことは一度もなく、対話を打ち切ったこともない」と歴史的な事実を強調し、対話の断絶は欧州側からの行為であると主張した。さらに、プーチン氏は米政権全体および関係者に対し、欧州の同盟国と協議を行い、ウクライナで平和を望むのか、それとも戦争を望むのかについて、最終的に態度を決定してほしいと強く願っていると述べた。この発言は、欧州諸国がロシアとの交渉における自らの立場と目標を明確にし、曖昧さを排することをロシア側が求めていることを浮き彫りにしている。米ロ双方の特使は、この点について認識を一致させ、交渉の透明性と誠実性を確保するための連携を進めている。

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人道支援提案とコンスタンチノフカ問題

プーチン氏は米特使らに対し、ウクライナ東部コンスタンチノフカでのロシアとウクライナによる合同の人道支援活動を実施するよう提案した。コンスタンチノフカは、ロシアが支配していると主張する地域であるが、ウクライナ側はこれまで、自軍がなお駐留しているとして反論を続けており、実効支配を巡って対立が続いている。プーチン氏は、10月末にロシア支配下にあるウクライナ南部ヘルソン州オレシュキで実施された取り組みをモデルにできると説明した。このオレシュキでの取り組みでは、住民の退避が認められ、残留を選んだ住民には支援物資が搬入された実績がある。ウシャコフ氏によると、プーチン氏のこの提案は米側から支持を受けた。共同での人道支援活動は、軍事的対立の一歩手前での緊張緩和策として機能する可能性があるが、実効性の確保と安全性の担保が今後の課題となる。

今後の協議スケジュールと緊張の再燃懸念

プーチン氏は、11月下旬に中国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議で、トランプ米大統領と会い、ウクライナに関する協議を継続するとみられる。また、9か月の中断を経て今週再開したウクライナとの直接和平協議も継続する予定である。これらの多層的な外交チャンネルは、和平に向けた圧力と対話を並行させて進める戦略を示している。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は、米宇宙開発企業スペースXの軍事向け通信サービス「スターシールド」に数日前から大きな障害が発生していることをウクライナ軍が確認したと指摘した。これは軍事作戦遂行上重要な通信網への影響を示唆するもので、戦況に新たな変数をもたらす可能性がある。また、ロシアと新たな欧州の安全保障秩序を協議する米国の姿勢について、ゼレンスキー氏は「少し奇妙だ」と述べ、米国の外交方針に対する警戒感や疑問を表明した。これらの要素は、和平交渉の先行きに不透明さを与え、関係各国の動向が注目される。