ウクライナ軍の攻撃で一部が崩落したクリミア大橋の修復作業が長期化する可能性が出てきた。ロシアのプーチン政権にとって

ウクライナ軍の攻撃で一部が崩落したクリミア大橋の修復作業が長期化する可能性が出てきた。 ロシアのプーチン政権にとって、この橋は２０１４年のウクライナ南部クリミア半島併合を象徴する「記念碑」。

ウクライナは露軍の補給を混乱させ、侵略の原点とみるクリミア併合を認めない姿勢を示す狙いがある。 これに対し、ウクライナのエフヘニー・フマラ国防相は２１日、崩落した構造物の撤去だけで「数か月から１年かかる」との見通しを示した。 米メディアは、再建に数年かかるとの専門家の見解を紹介している。 クリミア大橋は、クリミア半島と露本土を結び、全長約１９キロ。１８年に自動車道が、１９年に鉄道橋が開通し、記念式典にはいずれもプーチン大統領が出席した。

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ウクライナ側は２２年に侵略を始めた露軍の補給などに使われているとみて攻撃を繰り返してきた。 一部区間の崩落は初めてだ。 同大橋の代替ルートとして、プーチン氏は、露南部の主要都市から、露軍占領下のウクライナ南東部マリウポリと南部メリトポリを経由する陸上輸送を強化する方針を示した。 だが、このルートはウクライナ軍の無人機攻撃が相次いでおり、代替になるかどうかは不透明だ。

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ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１７日、「戦争は始まりの地に戻ってくることをロシアに思い知らせている」とＳＮＳで表明した。 攻撃は、１９日の米中露首脳会談を控えたタイミングだった。 トランプ米大統領が露側の要求に沿って、クリミアを露領と承認しないようくぎを刺した可能性もある。