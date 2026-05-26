プロ野球巨人の阿部慎之助監督の長女に対する暴行容疑でチャットGPTへの質問がきっかけだったことが判明

プロ野球巨人の阿部慎之助監督（47）の長女に対する暴行容疑で、26日の謝罪会見でチャットGPTへの質問がきっかけだったことが判明。チャットGPTは、中学生で30・8％、高校生では46・2％に上る利用率が高い生成AI。中でもチャットGPTは「チャッピー」の愛称で人気で、近年若年層を中心に急速に普及。ITジャーナリスト三上洋氏によると、若い人は、日々の悩み事を毎日のように相談している。学研ホールディングスの発表では、高校生の対話型生成AIの利用目的で「悩み相談」は、勉強の手助け、情報収集に続く3位という結果も出た。長女は、父親から暴力を受けたがどうしたらいいかとチャットGPTに相談した。チャットGPTは、それはとても深刻な状況ですと回答し、すぐに危険なら110番、ケガがあるなら119番、あなたが18歳未満なら189児童相談所虐待対応ダイヤルなどと提案があった。長女は、児相を選択したとみられる。チャットGPTは、解決はしてくれないが、あくまでも解決の糸口を提示してくれるツール。チャットGPTを使うと家族に相談する機会は減るかもしれないが、親世代にも有用なツール。親子で使い、その過程で依存など問題点を話し合えばいいのではないか。

プロ野球巨人 の 阿部慎之助監督 （47）の長女に対する暴行容疑で、26日の謝罪会見で チャットGPT への質問がきっかけだったことが判明。 チャットGPT は、中学生で30・8％、高校生では46・2％に上る 利用率 が高い 生成AI 。

中でもチャットGPTは「チャッピー」の愛称で人気で、近年若年層を中心に急速に普及。 ITジャーナリスト三上洋氏によると、若い人は、日々の悩み事を毎日のように相談している。 学研ホールディングスの発表では、高校生の対話型生成AIの利用目的で「悩み相談」は、勉強の手助け、情報収集に続く3位という結果も出た。 長女は、父親から暴力を受けたがどうしたらいいかとチャットGPTに相談した。

チャットGPTは、それはとても深刻な状況ですと回答し、すぐに危険なら110番、ケガがあるなら119番、あなたが18歳未満なら189児童相談所虐待対応ダイヤルなどと提案があった。 長女は、児相を選択したとみられる。 チャットGPTは、解決はしてくれないが、あくまでも解決の糸口を提示してくれるツール。 チャットGPTを使うと家族に相談する機会は減るかもしれないが、親世代にも有用なツール。 親子で使い、その過程で依存など問題点を話し合えばいいのではないか





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