Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

プロ野球各球団の最新戦績まとめ：ソフトバンク大勝、巨人完投勝利・西武打撃圧倒

スポーツ News

プロ野球各球団の最新戦績まとめ：ソフトバンク大勝、巨人完投勝利・西武打撃圧倒
プロ野球ソフトバンク巨人
📆5/28/2026 9:15 AM
📰sponichiannex
55 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 42% · Publisher: 51%

2024シーズン中盤に行われたプロ野球の主要試合結果を総括。ソフトバンクが日本ハムを7-1で圧倒し、巨人の若手投手が完投勝利、ハヤテやオイシックス、ハヤテなどの投手活躍やドラフト1位選手の活躍も詳細に報告。

ソフトバンク はタマホームスタジアム筑後で行われた日本ハム戦で、7対1の大勝を収めた。 先発投手の中村稔は9回を投げ抜き、全投球数は114球に達した。 相手打線をわずか5安打に抑え、12奪三振と圧倒的な支配力を見せた上で、1失点とした完投勝利を手にした。

この試合で中村は自身のプロとしての2勝目を挙げ、同時に2敗1セーブの成績を残した。 打線では、育成選手の大泉が3安打と1打点を記録し、石塚が2安打と4打点でチーム得点に大きく貢献した。 日本ハム側は先発の金村が5回までに10安打を許し、6奪三振ながらも7失点と痛い結果に終わり、これが同投手の1敗目となった。 さらに、育成ドラフト1位で北海学園大学出身の常谷が2回にソロ3号砲を放ち、試合の流れを決定づけた。

オイシックスは広島との対戦で1対1の引き分けに持ち込んだ。 先発の井口は3回までで3安打1失点と堅実なピッチングを披露し、相手に得点を許したものの抑え込んだ。 自チームでは小西が2回に6号ソロホームランを含む2安打を記録し、陽岱鋼も同様に2安打を伸ばした。 広島側の先発は育成選手の杉原が5回までに5安打1失点と安定感を見せ、ファビアンが2安打1打点、ドラフト1位の平川（仙台大学）と育成選手ラミレスがそれぞれ2安打ずつと、攻守にわたる貢献が光った。

ハヤテはオリックス戦で4対2の勝利を収めた。 先発の高取は5回までに6安打2失点（自責点1）と投げ、3勝目（敗戦数4）を挙げた。 打撃面では塩崎が初回に2号ソロを放ち、松永が2安打と2打点でチームに勢いを与えた。 オリックスの先発投手山口は5回で5安打4失点と苦戦し、3敗目（勝利数2）となった。

育成ドラフト1位の三方（BC・栃木）は4回に2号ソロを含む2安打を記録し、麦谷と堀も合わせて2安打を提供した。 巨人はヤクルト戦で6対3の勝利を挙げ、チームの先発に抜擢された育成選手の花田が5回を投げ抜き、3安打5奪三振2失点（自責点0）で見事な完投勝利を飾った。 打線では浅野が8回に2号ソロを放ち、増田陸が2安打1打点、笹原も2安打と貢献した。 ヤクルト側は先発の育成選手・西舘が3回2/3で5安打5失点と苦しい投球を強いられ、最終的に1敗目（勝ち数1）となった。

沢野が7回に5号ソロを打ち、矢野が2安打2打点、橋本が2安打で逆転の機会を作ったが、追いつくことはできなかった。 西武は阪神戦で圧倒的な打撃力を見せ、先発全員が計14安打を記録して5対1の快勝を収めた。 特に仲田が4安打1打点、山村と児玉がそれぞれ2安打ずつと、打線全体が高い命中率を示した。 先発投手の松本は5回までに4安打6奪三振1失点と安定した投球を見せ、2勝目（敗戦数3）となった。

阪神側は島田が3安打、糸原が2安打と苦戦し、先発の早川は4回で9安打5失点と3敗目に沈んだ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sponichiannex /  🏆 116. in JP

プロ野球 ソフトバンク 巨人 西武 ドラフト1位

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【第7回－①】くびき野の文化フィールドを歩む―1990年～2023年 石塚正英（東京電機大学名誉教授）【第7回－①】くびき野の文化フィールドを歩む―1990年～2023年 石塚正英（東京電機大学名誉教授）7-1 胸張る狛犬獅子像―朝鮮半島とくびき野の交差点 本シリーズ第5回「くびき野ストーン３兄弟の勢ぞろい」の冒頭に、私はこう記しました。「1990年代を過ぎて2000年代に入ると、私は、神仏虐待（フェ
Read more »

次期「Office 2024」買い切り版、24年後半に提供へ サブスクではない永続ライセンス次期「Office 2024」買い切り版、24年後半に提供へ サブスクではない永続ライセンス米Microsoftが、次期「Office 2024」の買い切り版を、2024年後半にも提供する。個人版は「Office 2024」、法人向けは「Office LTSC 2024」として展開。永続ライセンスではあるが、サポート期間は5年としている。
Read more »

南野拓実、先発で2得点2アシスト！ナント戦で活躍南野拓実、先発で2得点2アシスト！ナント戦で活躍モナコのMF南野拓実選手がホームのナント戦で先発出場し、1得点2アシストの活躍を見せました。チームはデンマーク人FWミカ・ビエレス選手のハットトリックもあり、7-1の大勝を収めました。
Read more »

南野拓実、モナコで1ゴール2アシスト！7-1の勝利に大きく貢献南野拓実、モナコで1ゴール2アシスト！7-1の勝利に大きく貢献モナコはリーグ・アン第22節でナントと対戦し、7-1で勝利しました。南野拓実はトップ下で先発出場し、1ゴール2アシストを記録し、チームの勝利に大きく貢献しました。
Read more »

【西武】西口文也監督 好調上位打線も開幕オーダー未定 OP戦終えてから「いろいろ考えたい」 ドラ1小島大河は初安打も「まだまだ」【西武】西口文也監督 好調上位打線も開幕オーダー未定 OP戦終えてから「いろいろ考えたい」 ドラ1小島大河は初安打も「まだまだ」【画像】ベネズエラ戦後、グラウンドを見つめる隅田知一郎投手 ◇プロ野球・オープン戦 DeNA 7-1...
Read more »

[球蹴男児U-16]同級生の活躍も刺激に、MF久保田琳空が中盤で存在感。昇格組の東海大熊本星翔が7発で初陣を飾る[5.2 球蹴男児U-16 D2リーグ第1節 東海大熊本星翔高 7-1 長崎総科大附高 大津町運動公園多目的B] 九州地域のU-16年代において、長期のリーグ戦を通じて選手の育成及び指導者のレベルアップを図る「2026 球蹴男児...
Read more »



Render Time: 2026-05-28 12:15:45