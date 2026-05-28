プロ野球各球団の最新戦績まとめ：ソフトバンク大勝、巨人完投勝利・西武打撃圧倒

2024シーズン中盤に行われたプロ野球の主要試合結果を総括。ソフトバンクが日本ハムを7-1で圧倒し、巨人の若手投手が完投勝利、ハヤテやオイシックス、ハヤテなどの投手活躍やドラフト1位選手の活躍も詳細に報告。

ソフトバンク はタマホームスタジアム筑後で行われた日本ハム戦で、7対1の大勝を収めた。 先発投手の中村稔は9回を投げ抜き、全投球数は114球に達した。 相手打線をわずか5安打に抑え、12奪三振と圧倒的な支配力を見せた上で、1失点とした完投勝利を手にした。

この試合で中村は自身のプロとしての2勝目を挙げ、同時に2敗1セーブの成績を残した。 打線では、育成選手の大泉が3安打と1打点を記録し、石塚が2安打と4打点でチーム得点に大きく貢献した。 日本ハム側は先発の金村が5回までに10安打を許し、6奪三振ながらも7失点と痛い結果に終わり、これが同投手の1敗目となった。 さらに、育成ドラフト1位で北海学園大学出身の常谷が2回にソロ3号砲を放ち、試合の流れを決定づけた。

オイシックスは広島との対戦で1対1の引き分けに持ち込んだ。 先発の井口は3回までで3安打1失点と堅実なピッチングを披露し、相手に得点を許したものの抑え込んだ。 自チームでは小西が2回に6号ソロホームランを含む2安打を記録し、陽岱鋼も同様に2安打を伸ばした。 広島側の先発は育成選手の杉原が5回までに5安打1失点と安定感を見せ、ファビアンが2安打1打点、ドラフト1位の平川（仙台大学）と育成選手ラミレスがそれぞれ2安打ずつと、攻守にわたる貢献が光った。

ハヤテはオリックス戦で4対2の勝利を収めた。 先発の高取は5回までに6安打2失点（自責点1）と投げ、3勝目（敗戦数4）を挙げた。 打撃面では塩崎が初回に2号ソロを放ち、松永が2安打と2打点でチームに勢いを与えた。 オリックスの先発投手山口は5回で5安打4失点と苦戦し、3敗目（勝利数2）となった。

育成ドラフト1位の三方（BC・栃木）は4回に2号ソロを含む2安打を記録し、麦谷と堀も合わせて2安打を提供した。 巨人はヤクルト戦で6対3の勝利を挙げ、チームの先発に抜擢された育成選手の花田が5回を投げ抜き、3安打5奪三振2失点（自責点0）で見事な完投勝利を飾った。 打線では浅野が8回に2号ソロを放ち、増田陸が2安打1打点、笹原も2安打と貢献した。 ヤクルト側は先発の育成選手・西舘が3回2/3で5安打5失点と苦しい投球を強いられ、最終的に1敗目（勝ち数1）となった。

沢野が7回に5号ソロを打ち、矢野が2安打2打点、橋本が2安打で逆転の機会を作ったが、追いつくことはできなかった。 西武は阪神戦で圧倒的な打撃力を見せ、先発全員が計14安打を記録して5対1の快勝を収めた。 特に仲田が4安打1打点、山村と児玉がそれぞれ2安打ずつと、打線全体が高い命中率を示した。 先発投手の松本は5回までに4安打6奪三振1失点と安定した投球を見せ、2勝目（敗戦数3）となった。

阪神側は島田が3安打、糸原が2安打と苦戦し、先発の早川は4回で9安打5失点と3敗目に沈んだ





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