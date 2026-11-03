プロ野球ドラフトの裏側 元阪神スカウト菊地氏が語った投手の表情を見る目

関口宏がMCを務める番組で、元阪神スカウトの菊地氏と川上憲伸氏がプロ野球ドラフトの裏側を語った。投手の表情から性格を判断する菊地氏の視点が注目されている。

タレントの 関口宏 （83）がMCを務める番組に、元阪神の東日本統括スカウトである 菊地氏 と、元中日エースの 川上憲伸 氏（51）がゲストとして招かれた。この日のテーマは「プロ野球 ドラフトの裏側」で、ゲストの2人がスカウトの視点から選手の見極め方を語り合った。 関口宏 がゲストを迎えて進める軽快なトークの中で、ドラフトの舞台裏が紹介された形だ。

菊地氏は社会人野球の選手、コーチ出身で、プロ野球選手を経験しないまま会社員からスカウトの道に入った異色の経歴の持ち主である。野村克也監督や星野仙一監督ら9人の監督のもとで26年間にわたりスカウトを務め、藪恵一、井川慶、赤星憲広、鳥谷敬らの獲得に貢献したことから、「伝説のスカウト」と紹介されている。

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菊地氏が注目したのはバッターよりピッチャーの表情

菊地氏によると、バッターは打ち損じた時や三振した時に、ベンチに帰ってからどう振る舞うかなどを見ていた。ただ、特に注目していたのはピッチャーだったという。

菊地氏が見ていたのは、打たれた時のしぐさや表情である。試合の中で結果がはっきり出る場面で、投手が何を感じ、どう態度に表すのかを観察していたことがうかがえる。

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その表情で最も印象に残っている選手として、菊地氏は1997年ドラフト2位指名で獲得した井川慶投手を挙げた。菊地氏は井川投手について、「こいつは何も関係ない、打たれようが何しようが」という泰然自若とした振る舞いを見て、プロ向きな性格と判断したと語った。

成功する投手は表情に出さないという菊地氏の見方

菊地氏は、自身のイメージの中で成功しているピッチャーは、あまり表情に出さず淡々としている選手だと語った。その例として、川上憲伸氏もそうだと名前を挙げている。

一方で、その考えを覆す存在として、マウンドで闘志をむき出しにした元中日エースの星野仙一氏の名前を挙げた。菊地氏は、自ら大きく気合を入れて、俺のボールを打ってみろという姿勢で結果を出したのは星野氏だけだと思うと、笑顔で語ったという。

菊地氏は、この星野氏の例を「唯一の例外」として紹介した。表情を抑える投手が成功しやすいという見方と、感情を前面に出す投手の例外を並べたことで、投手の性格を見る難しさが浮かび上がった。

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ドラフト評価で性格と振る舞いを見る意味

今回の発言は、ドラフトでの評価が球速や成績だけでなく、投手の内面や試合後の振る舞いも判断材料になり得ることを示している。ベンチに戻る姿や打たれた後の表情は、プレッシャーの中でどう動けるかを映す指標として、スカウトが重視してきた視点の一つと受け止めることができる。

ただし、菊地氏が語ったのは、自身が26年間スカウトとして培ってきた経験と見方である。表情から性格を判断することが、すべての選手や球団に共通する基準として示されたわけではない点には注意が必要だ。井川慶投手の例も、菊地氏自身が印象に残っている一人として語られたものである。

川上憲伸氏がこのテーマについてどのような評価を語ったかは、今回の内容からは確認できない。番組の中で、今後の放送予定や次に扱われる具体的なテーマについても触れられていない。関口宏の番組で語られたドラフトの裏側は、スカウトの経験者が見てきた選手の姿を知る手がかりとして、プロ野球ファンの関心を集めそうだ。