プロ野球12球団オーナー会議が2028年7月、ロサンゼルス五輪期間中に公式戦を約3週間中断する方針を全会一致で可決。開幕前倒しやピッチクロック導入も検討されている。

プロ野球 12球団の オーナー会議 は 2028年 7月のロサンゼルス五輪期間中に公式戦を中断する方針を、都内で開かれた会議において全会一致で決定した。議長を務めるDeNAの 南場智子 オーナーが、選手強化のためのシーズン中断計画が報告され、全オーナーの了承を得たと明らかにした。

五輪期間中の3週間中断と開幕前倒しの検討

この決定は、2021年の東京五輪で日本代表が約3週間の公式戦中断中に金メダルを獲得した実績を踏まえたものである。2028年も野球競技が実施される6日間に加え、米国内での合宿や時差調整に必要な前後の1週間を含め、総計3週間の中断期間を設けることになった。

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中断期間中、12球団はオリンピックに出場する選手たちをバックアップし、練習試合などの実施を通じて調整の場を提供する予定だ。また、スケジュールの整合性を取るため、シーズン開幕時期を通常より前倒しにする施策についても、今後具体的な検討が行われる見込みである。

出場権未確定でも中断実施の方針とピッチクロック導入

日本代表として五輪に出場する権限は、現時点でまだ獲得されていない。来年11月に開催される国際大会「プレミア12」でアジア地区の最上位を獲得するか、最終予選で勝利することが出場条件となる。しかし、日程編成上の観点から、出場権の有無に関わらずこの時期に中断期間を確定させることとした。

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万が一、出場権を逃した場合でも、前述の通り公式戦の中断措置は実行される。これにより、どの国籍や地域の選手も安定したスケジュールで準備を進めることが可能になる。また、国際試合への対応力向上を目指し、ピッチクロック（投球間隔制限）の導入計画も同時に決定した。

ピッチクロックは、来年のオープン戦からトライアルとして導入される。来季は時計を設置して計測のみを行い、制限時間を超過した場合の罰則（ボール count やストライク count の加算など）は適用されない。中村勝彦事務局長は、まずは選手が規則に慣れることを優先すると述べ、2軍でのテスト運用と合わせ、2028年からの正式導入を目指す方針を示した。

東京五輪の成功例を再現し国際基準へ

東京五輪期間中に開催されたエキシビションマッチは、選手たちの調整の場として大きな役割を果たした。2021年7月27日から8月10日にかけて行われた非公式試合は、中断期間中のコンディショニング維持に貢献し、その後の金メダル獲得につながった一因となった。

今回のロス五輪における方針も、その成功体験を基盤としている。全球団が一致団結して日本代表の強化を支援する体制は、単なる休暇ではなく、戦略的な準備期間として位置づけられる。今後、開幕前倒しの具体的な日程やピッチクロックの運用細節が固まるにつれて、プロ野球界全体のパフォーマンス向上が期待される。