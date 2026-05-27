プロ野球選手の阿部慎之助氏、娘への暴行で逮捕

日本のプロ野球界に大きな衝撃が走った。阿部慎之助氏が25日、娘に暴力を振るったとして逮捕されたが、翌26日午前0時すぎに釈放された。しかし同日、監督を辞任することが伝えられた。

日本の プロ野球 界に大きな衝撃が走った。 阿部慎之助 氏が25日、娘に暴力を振るったとして逮捕されたが、翌26日午前0時すぎに釈放された。 しかし同日、監督を辞任することが伝えられた。

娘がしたためた手紙では、チャットGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所というものがありますよとの説明書きがなされ、それでお電話をさせて頂きましたなどと、通報に至った経緯を説明していた。 小原がコメントしたところによると、阿部慎之助氏は「巨人・阿部監督 娘への暴行で逮捕」みたいに書かれていて、その時に、その一文を見てイメージする暴行って、ものすごい…いわゆる暴行を想像したんだけど、いろいろ聞いていると、暴行は暴行だけど、どのレベルなのか見えてこーへんもんなんやなっていうのがわかって。

例えば子どもがケンカしていて、ひどいことになって、ちょっと押し倒したっていうのも暴行でしょう。 その暴行と、いわゆるガチもんの暴行というか、どっちも暴行やけど、その色分けってせんでええんかなって思う」とコメント。 また、小原は「それって昨今、強姦罪がなくなって不同意性交等罪になったけど、あれも性暴力とか…ガチもんの性の暴力と、ホテルに行ったけど断りきれなくてやっちゃいました…というのが言葉としては一緒になっちゃっているじゃない。 それがずっと違和感になっていて。

素直な感想としては、恋愛もするもんじゃないし、子どもも作るもんじゃないなって。 結婚なんかするもんじゃないなって。 どんどん基準が変わっていっちゃうんだもん。 子どもを作った時と成長した時でも基準が変わっちゃうから。

いつどこで、人生それによって狂わされるかわからへんから」と語っていた。 さらに、小原は「それをやっているのは、ガチもんとこういう暴行の間にあるグレーゾーンみたいなところの犠牲者をなくすためやと思うのよ。 つまり、すべての犠牲者をゼロにしようという取り組みなんやけど、それによって、社会の衰退が起こるんじゃないかって」と指摘。 そして、垣花正が「日本の警察は、もうちょっと状況を詳しく言っていいんじゃないかなと」と続けると、小原も「言っていいし、言葉をもうひとつちゃんと分けていいと思うし。

あとメディアに報道する前に、1回挟めへんのって。 あんな速報打つ必要ある？2日、3日くらい話聞いてからでいいやん」と呼びかけていた





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阿部慎之助 プロ野球 暴行 娘 逮捕 釈放 監督辞任

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