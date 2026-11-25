プロ野球選手会は２５日、都内でＮＰＢとの事務折衝を行い、２０２８年のロサンゼルス五輪の予選を兼ねる来年１１月の「プレミア１２」を始めとする国際試合に出場する侍ジャパン選手への補償を求めた。 近藤健介会長（ソフトバンク）は「プレミアに向けて、...

近藤健介会長（ソフトバンク）は「プレミアに向けて、出場する選手のモチベーションのために補償が今後大事になってくる。 予選を戦うのは日本のメンバーで、本戦になったらメジャーリーガーが出てくるというのは、モチベーションは下がると思う。

でも勝たないとロスには出られないので、そこは意見させてもらった」。 五輪出場権を得るためにプレミアを戦うＮＰＢ選手が、代表として安心してプレーできる環境作りを訴えた。

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「ボールの部分だったり、シーズンに向けての影響だったり、リスクがやっぱり大きいのは選手も感じてるところ」と近藤会長は力説する。１８日のオーナー会議ではロス五輪期間中におよそ３週間にわたり公式戦を中断することが決定したが、「プレミアはシーズンオフなんでそこまでないと思うんですけど、ロスはほんとに間の期間がないので、安心して選手が出られるのは大事かなと思う」と話した。 この日は、近藤会長のほかに副会長の西武・源田、巨人・松本に加え、阪神・村上、ソフトバンク・栗原、ロッテ・横山、西川と６選手が事務折衝に出席して意見を述べた。

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今後は１２月７日に開催される選手会の臨時大会で、選手の補償問題についてさらに幅広く意見を募る方針。 今回の選手会からの要望についてＮＰＢ側からは「しっかり考えていく」と伝えられたという。 近藤会長は「安心して出られるのであれば、いろんな選手も呼べると思う。 早ければ早いほうがいい」とＮＰＢからの具体的な回答を心待ちにした。