１１月２９日両国国技館で戦われるＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦の前日計量が２８日に行われ、王者・増田陸と挑戦者・堤聖也がともに規定重量をクリアした。増田は３年ぶりの再戦を楽しみにし、堤は決戦に向けて気持ちを強めている。

◆ プロボクシング ▽ ＷＢＡ世界バンタム級 （５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ 増田陸 ―同級１位・ 堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、 両国国技館 ） トリプル世界戦の前日計量が２８日、都内のホテルで行われた。

初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸（２９）＝帝拳＝が５３・４キロ、元王者で同級１位の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝は５３・３キロでクリアした。 アマ時代を含め過去２戦２敗の堤との３年３か月ぶりの再戦へ、増田は「大きな試合だが、自分にとっては通過点になると思う。 伏線の回収というか、やるべくしてやることになった。３回目の対戦ということで、非常に楽しみ。 ワクワクしています」と落ち着いた表情で述べた。

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計量後は約１９秒間、フェースオフで視線を交錯させた。 最後は堤から右手を差し出して握手。