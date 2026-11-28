29日の両国国技館で行われるプロボクシングトリプル世界戦の計量が28日に行われ、WBA世界スーパーフライ級戦の王者ダビド・ヒメネスと挑戦者ユーリ阿久井政悟の両者がリミットでパスした。阿久井はコンディションの良さをアピールし、1年8か月ぶりの世界戦挑戦に向けて意気込んでいる。

◇ プロボクシング トリプル 世界戦 ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者 ダビド・ヒメネス ―同級２位 ユーリ阿久井政悟 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル（２９日、東京・ 両国国技館 ） トリプル 世界戦 の計量が２８日、都内のホテルで行われ、２階級制覇を狙うＷＢＡ世界スーパーフライ級２位 ユーリ阿久井政悟 （３１）＝倉敷守安＝はリミットの５２・１キロ、チャンピオンの ダビド・ヒメネス （３４）＝コスタリカ＝も同じくリミットでともに１回でパスした。

計量後に取材に応じた阿久井は「めちゃくちゃ調子がいい。 減量中でも階段を上るのにしんどくない。 過信しないようにしないと」と口にするほどコンディションは良好だ。 計量前の検診で明らかになった脈拍は、ヒメネスの６６に対し、阿久井は４１。

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