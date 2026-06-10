プロデビュー戦で6回TKO勝ち、新たな課題を得たスター候補の戦績を振り返る。

ド派手なピンクヘアにピンクのトランクスで出陣。1メートル71の左構えから長いリーチを生かした右ジャブでペースを握ると、左ボディーを的確にヒット。3回に左アッパーでぐらつかせてから強烈な左ストレートで何度も顔面を捉えると、防戦一方となった相手を見てレフェリーが試合をストップした。

終始ロープを背負わせ相手にほとんど何もさせず、"初めてプロの舞台に緊張して体が硬い感じがした。 動きが悪かったが勝ててよかった"と安堵感をにじませた。

"倒すイメージ"を膨らませて臨んだ初陣だった。 アマチュアとは違ってプロは倒すイメージが強い。 尚弥さんの試合もめっちゃ見て、かっこいいなと思った。

"と憧れる同門の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）が左ボディブローで試合を終わらせた12年10月のデビュー戦を研究。 それでも "倒せるものかと思っていたら、全然そんなことなくて。 小さい8オンスのグローブになった時に当て感や効かせるタイミングが大事になる。 今のままでは倒せない"と新たな課題を得た一戦となった。

入門直後から尚弥とも実戦練習を行い、5月2日の東京ドーム決戦前には、井上と対戦した前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）と体格が似ていることもあり"仮想・中谷"としての大役も務めた。 パートナーを務めた縁もあり、尚弥から"よかったら使って"と実際に使用したリングシューズを譲り受けた。 この日、リングサイドから見守った尚弥からは試合前、"頑張ってね"と声をかけられたといい、同シューズを着用し、憧れの大先輩の前で結果を残した。 端正なルックスで、高3時にはジュノンボーイ・コンテストで150人まで残った"イケメンボクサー".

この日は本業でも上々のスタートを切り今後、人気ボクサーになること間違いなしだ。 客席からは母校・習志野高ボクシング部の応援をはじめ、黄色い声援も降り注ぎ"うれしいですね"と白い歯をこぼした。 スーパーフライ級かバンタム級を主戦場とし、将来的にはスーパーフェザー級までの5階級制覇も見据える。 プロデビュー戦で6回TKO勝ちした兄・雷斗超えを果たしたが"雷斗の方がディフェンス技術も攻撃のレパートリーも出せていた。

内容では負けているかなという感じ"と悔しさもにじませた。

"夢をかなえる選手になってほしい（大橋会長）」と思いを込められ"ザ・ドリーム"に命名されたスター候補は"今日の内容では大きいことは言えないが、最終的には世界チャンピオンになってみんなに夢や希望を与えられる選手になって、会長から与えられた試合を一戦一戦クリアしていきたい"と視線を上げた





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プロデビュー戦 6回TKO勝ち 新たな課題 スター候補 戦績を振り返る

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