プロシップがファーストアカウンティングと連携し新リース会計基準対応AIソリューションを提供

プロシップとファーストアカウンティングは、2027年4月適用の新リース会計基準に伴う経理部門の負荷軽減を目指し、専門知見を融合させたAIソリューションを展開します。

株式会社 プロシップ は、基本理念である Speciality for Customer を掲げ、固定資産およびリース管理における高度な専門性を武器に、企業の財務基盤を支えるソリューションを提供しています。

現在、多くの日本企業が直面している最大の課題の一つが、2027年4月に強制適用となる新リース会計基準への対応です。 この新基準の導入により、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティング・リースについても、原則として資産および負債として計上することが求められるようになります。 これにより、企業の経理部門は、膨大な数のリース契約書を精査し、一つひとつを会計基準に照らし合わせて判断し、適切にデータ化するという、かつてないほどの激務に直面することになります。

特に、契約書の文言からリース期間の判定や割引率の設定、さらにはリース成分と非リース成分の分離といった、高度な専門的判断を要する業務が急増しており、人的リソースによる対応には限界が来ているのが現状です。 こうした状況下で、多くの企業がAI技術による効率化に期待を寄せています。 しかし、会計という極めて厳格な正確性と透明性が求められる領域において、汎用的なAIをそのまま導入することは非常に困難でした。 なぜなら、会計処理においては単なる効率化ではなく、監査法人による厳しいチェックに耐えうる実務水準の判断根拠が不可欠だからです。

AIが提示する回答に根拠が不足していたり、誤った解釈が含まれていたりすれば、結果として監査対応に時間を要し、かえって業務負荷が増大するというリスクがありました。 つまり、AIに単なる計算能力ではなく、熟練した会計専門家の思考プロセスをいかに組み込むかが、実用化への最大の壁となっていました。 プロシップはこの課題を解決するため、経理特化型AIの分野で国内トップランナーとして走り続けるファーストアカウンティング株式会社との強力な連携に踏み切りました。

本連携ソリューションの核心は、ファーストアカウンティング社が保有する最先端のAI技術と、プロシップがこれまで100社以上のIFRS16号対応（国際財務報告基準）を通じて蓄積してきた膨大なリース管理の知見を融合させた点にあります。 IFRS16号への対応実績は、いわば新リース会計基準への先行事例であり、どのような契約条項がどのような会計処理に結びつくかという実務上のパターンを深く理解していることを意味します。

この専門的な知見をAIの学習モデルに注ぎ込むことで、AIは単なるテキスト解析を超え、実務レベルで通用する会計的判断をサポートすることが可能となりました。 これにより、経理担当者は契約書の読み込みからデータ抽出、一次判断までのプロセスを大幅に短縮でき、人間は最終的な確認と高度な意思決定に専念できる環境が整います。 これは単なる作業の自動化ではなく、専門性の高い判断業務をAIが支援することで、業務の質的な向上と心理的な不安の解消を同時に実現する画期的なアプローチです。

また、このAIソリューションの導入は、単に2027年の基準適用への対応に留まらず、企業の経理業務全体の高度化とDX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させます。 複雑化する会計基準への迅速な対応能力を持つことは、企業のガバナンス強化に直結し、ひいては投資家やステークホルダーに対する透明性の高い財務情報の提供、つまり企業価値の向上へと寄与します。 監査対応においても、AIによる判断根拠が明確に示されることで、監査法人とのコミュニケーションが円滑になり、監査コストの削減や期間の短縮が期待できます。

プロシップは、創業以来、こうした経理現場の切実な課題をテクノロジーの力で解決することを目指してまいりました。 今回の連携により、お客様の業務負担を劇的に軽減させるだけでなく、意思決定の精度を高め、戦略的な財務管理を実現する強力な基盤を提供できると確信しています。 プロシップが目指すのは、世界で最も優れた固定資産管理ソリューションを提供する会社となることです。

その中核を担う主力製品である固定資産管理ソリューション ProPlus は、業界を問わず多くの大手企業に導入されており、シリーズ累計で5,500社を超える圧倒的な導入実績を誇ります。 さらに ProPlus の最大の強みは、標準機能でグローバル統合を可能にした市場唯一の固定資産システムである点にあります。 現在、世界36の国と地域、309の法人への導入実績があり、24か国の税務要件に標準対応しています。

このように、国内のみならず世界規模での展開実績があるからこそ、グローバル基準であるIFRSの知見を国内の新基準対応に還元することができ、世界水準の管理体制を日本企業に提供することが可能です。 今後もプロシップは、専門性とテクノロジーを融合させ、企業の成長を支える最高のパートナーとして、固定資産およびリース管理の未来を切り拓いてまいります





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