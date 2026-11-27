プロ、アマチュア合同の日本野球規則委員会は２７日、来年の公認野球規則の改正点を発表し、投手が投手板に触れている間も、一、三塁のベースコーチは、コーチスボックス内に留まらなければならない規則が新たに追加された。来季から導入されるピッチコムやサ...

プロ、アマチュア合同の日本野球規則委員会は２７日、来年の公認野球規則の改正点を発表し、投手が投手板に触れている間も、一、三塁のベースコーチは、コーチスボックス内に留まらなければならない規則が新たに追加された。

来季から導入されるピッチコムやサイン盗みの対策となる。 打球が通過する前にコーチスボックスを出て本塁寄りや、フェア地域寄りに立っていた場合、審判員がベースコーチに警告を発して戻るよう指示することも追記された。 警告後に再び違反した場合は、試合から除かれるペナルティも新たに加わった。 ＭＬＢでは今季からこの規則が導入されており、アマチュア野球規則委員会の桑原和彦委員長は「これまでは相手側の監督が、コーチスボックスに入ってないと（指摘）あった時に、審判員は中に入るよう指示しなさいということだったが、そこが削除された」と変更点を説明。

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「ピッチャーがボールを持ってマウンドについた時点で、一、三塁のベースコーチはコーチスボックス内に入っていなければならなくなった。 ピッチコムの音声がコーチに聞こえないように、あるいはサインなどを盗むということを防ぐために新たに追加された」と導入に至った経緯を説明した。