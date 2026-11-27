プレミアリーグのクラブ幹部らが、財務規則違反を受けてマンチェスター・シティの所有者に売却を強制するよう独立サッカー規制機関に求めている。

「ある意味では、有罪と認定されたことで証拠はすでに判断されています。 ですから、我々には行動に踏み切る覚悟が間違いなくあります」と付け加えた。

「そのような状況になったとして、我々が行動しなければ、サッカーの規制機関を設ける目的は何なのでしょうか」シェイク・マンスールの投資グループに売却を強制する動きには、政治面と財務面でより広範な影響が伴う。9月には、アンディ・バーナム首相が、今回の不祥事によって売却に至れば「非常に懸念する」と述べ、シティの所有者を「現代のマンチェスターを築くうえでの大きなパートナー」と称賛して批判を浴びた。 一方、コーガン会長はIFRが政治的圧力を無視するとの立場を一貫して示している。 法廷闘争の可能性に向けた準備はすでに進んでいる。

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IFRのリチャード・モンクス最高経営責任者は、クラブからの負担金を通じて訴訟準備金200万ポンドを積み立てていると明かした。 これはイングランドの上位5部門にかかる年間2030万ポンドの費用の一部で、訴訟費用がその額を超えた場合には政府から融資を受けることで合意している。