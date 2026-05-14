プレミアリーグの有力候補、ウェストハムのマテウス・フェルナンデス獲得レースでアーセナルとパリ・サンジェルマンが注目

プレミアリーグの有力候補、ウェストハムのマテウス・フェルナンデス獲得レースでアーセナルとパリ・サンジェルマンが注目している。フェルナンデスは守備的MF、ボックス・トゥ・ボックス、攻撃的MFと複数のポジションをこなす多才な選手だ。アーセナルはすでに21歳のスターで中盤強化を計画しており、フェルナンデスを最優先ターゲットに据えている。フェルナンデスを狙うのはアーセナルだけではない。パリ・サンジェルマンも動向を注視している。フェルナンデスとは5年契約（1年延長オプションあり）を結んでいるが、移籍金の15％がサウサンプトンに支払われる売却益分配条項などがあり、大きな利益を得るには多額の移籍金が必要となる。

プレミアリーグ 首位の アーセナル と パリ・サンジェルマン が、 ウェストハム の マテウス・フェルナンデス の 獲得レース で有力候補に浮上した。 ミケル・アルテタ監督はPSGとのチャンピオンズリーグ決勝と国内タイトル獲得を目指しチームを準備する一方、 アーセナル はすでに21歳のスターで 中盤強化 を計画。

ウェストハムが降格すれば、移籍の可能性が高まる。 によると、アーセナルのアルテタ監督は中盤の技術向上を目指し、フェルナンデスを最優先ターゲットに据えている。 多才な選手を好む同監督にとって、このポルトガル人若手は理想的な存在だ。 フェルナンデスは守備的MF、ボックス・トゥ・ボックス、攻撃的MFと複数のポジションをこなす。

この興味が報じられたのは、日曜にフェルナンデスがそのチームと直接対戦した直後だ。 試合ではウェストハムが0-1で敗れたものの、このMFは決定機を演出したタッチの妙でアーセナルスカウトを魅了。3月のカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れたアーセナルは、プレミアリーグで実績のある若手を優先的に獲得している。 フェルナンデスを狙うのはアーセナルだけではない。 パリ・サンジェルマンも動向を注視している。

同クラブは21歳のポルトガル代表を高く評価する。 彼はサウサンプトンから3800万ポンドで加入する前、アトレティコ・マドリードなど10クラブから注目された。 今夏は入札合戦が予想される。 ウェストハムはリーグ順位が低く、交渉は不利だ。

フェルナンデスとは5年契約（1年延長オプションあり）を結んでいるが、移籍金の15％がサウサンプトンに支払われる売却益分配条項などがあり、大きな利益を得るには多額の移籍金が必要となる。 ウェストハムはフェルナンデスを売却するつもりはないが、チャンピオンシップ降格が迫っており、やむを得ず放出す可能性もある。 降格すれば財務規定遵守のため選手売却の圧力が高まり、収入減を見越して高年俸選手を手放すことになる。 その候補の1人がフェルナンデスだ





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