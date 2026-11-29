ブレントフォードなどを相手に2試合連続0-4で敗れたマンチェスター・U。ポチェッティーノ監督は、指揮官としての仕事が予想以上に困難だと認めた。

マウリシオ・ポチェッティーノ監督が、 マンチェスター・ユナイテッド での悪夢のような船出を率直に振り返り、オールド・トラッフォードでの仕事は当初の想像よりはるかに困難だと認めた。

プレミアリーグで2試合連続0-4の敗戦を喫し、アルゼンチン人指揮官は早くもクラブのシーズンを立て直すという厳しい課題に直面している。 ポチェッティーノ監督のマンチェスター・ユナイテッドでの船出は悲惨なものとなった。54歳の指揮官の下、チームはプレミアリーグで2試合連続0-4の大敗を喫している。 アメリカ代表の指揮官を退き、マイケル・キャリックの後任に就いた元トッテナム、チェルシー監督は、クラブを覆う危機の深刻さを早くも思い知ることになった。

Advertisement

先日のブレントフォード戦での大敗を受け、今週末にほかの試合の結果が不利に働けば、最下位に転落する可能性も現実味を帯びている。 マンチェスター・Uは現在、リーグ戦で10試合勝利がない。 かつて最高の栄誉を争うことに慣れていたチームにとって、残留争いの脅威は受け入れがたい現実になりつつある。 『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えたところによると、指揮官は「もちろん厳しい時期だ。