元ニューカッスルFWナイル・レンジャーがAFCホワイトリーフを離れ、8部ポッターズ・バー・タウンへ。2026年に入って3度目の移籍となる。

。 この2年間で5度目の移籍となる。 加入発表からわずか数時間後、各クラブを渡り歩いてきたレンジャーは66分から途中出場し、新天地のロイストン・タウン戦2-0の勝利に貢献した。 この勝利でポッターズ・バー・タウンはサザンリーグ・セントラル・ディビジョンの4位につけ、首位ディドコット・タウンとは勝ち点5差となっている。

ポッターズ・バー・タウンはベテランFWとの契約を発表したプレスリリースで、喜びをこう表現した。

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「ストライカーがポッターズ・バー・タウンの一員に！ 非常に才能豊かなストライカーと契約し、ナイル・レンジャーをクラブに迎えます！ 」 今回の移籍も、ノンリーグの各カテゴリーでクラブを渡り歩くキャリアの一幕だ。1月にイスミアンリーグ・プレミアディビジョンのチャタム・タウンに加入し、2025-26シーズン終了後に退団。 夏にAFCホワイトリーフと契約したものの、わずか3カ月後に再び移籍した。