マンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドが、フラム戦で審判の判定により取り消された同点ゴールに怒りを露わにした。プレミアリーグ・マッチセンターが公式に判定理由を説明し、論争に終止符を打った。

プレミアリーグ の試合中に、 マンチェスター・シティ のスター選手 アーリング・ハーランド が激しい怒りを表明する事態が発生した。エティハド・スタジアムで行われた フラム との試合で、同点に追いつくはずだった得点が取り消されたためだ。この瞬間は試合の流れを一変させる可能性を秘めていたが、審判団の厳しい判定により水泡に帰した。

前半25分の判定経緯とゴール取消の理由

問題となった場面の発端は、前半25分にさかのぼる。この時、アウェーのフラムが先制ゴールを挙げ、マンチェスター・シティは0-1とリードを許した状態が続いていた。マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドは、フラムGKベルント・レノが最初のシュートを阻止しようとしてボールの捕捉に失敗した直後、こぼれ球を押し込んで得点にこぎつけたと見なされていた。このゴールが認められれば、スコアは1-1の同点に戻っていたはずだ。

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しかし、主審を務めたトム・ブラモールはこのプレイを即座に取消しにした。審判団は、ハーランドがレノの手からボールを蹴り出したと判断したからだ。この判定により、エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティのエースは、試合を振り出しに戻す絶好の機会を逸し、ピッチ上であからさまに不満を漏らした。ハーランドは、レノがボールを完全に保持できていなかったため、このプレーは有効なボールへの触球であると主張して抗議をした。

ゴールの可否を巡る議論とVARの役割

この判定は、ピッチ上での議論を呼ぶにとどまらず、メディアやSNS上でも激しい賛否両論を巻き起こした。テレビ中継でのリプレー映像を見ると、ドイツ人GKベルント・レノがボールに両手をかけていたように映っていた。しかし、審判が適用したルール上、単にボールに触れているかどうかではなく、GKがボールを本当に「コントロール」していたかが問われる重要な争点となった。

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レノがボールをしっかりと掴み、それを制御していたと見なされれば、攻撃側選手がその手を介してボールに触れることは許されない。一方、ハーランド側は、レノのグリップが不完全であり、ボールはフリーの状態であったと反論した。主審のトム・ブラモールは、VAR（ビデオ・アシスタント・レフリー）による確認プロセスを経て、この判定が適切であると再確認した。審判団は、GKのボール保持が成立していたと解釈し、ハーランドの得点を認めないという決定を最終的に支持した。

プレミアリーグ・マッチセンターによる公式見解

試合後の混乱を収拾するため、プレミアリーグ・マッチセンターは公式にコメントを発表し、論争に決着を図った。センターはX（旧ツイッター）への投稿において、フラムへのフリーキックの付与とマンチェスター・シティのゴール取消という主審の判定は、VARによる確認を経て支持されたことを明記した。その根拠として、GKがボールをコントロールしていたという審判の解釈が正しかったと説明した。

この公式声明は、単なる結果の報告ではなく、ルール解釈の詳細な根拠を示すものとなった。GKのボール保持に関するルールがどのように適用されたかを詳しく示すことで、クラブ関係者やファンが抱いていた疑問に直接答える試みが行われた。プレミアリーグ・マッチセンターの介入は、選手たちの感情論を越えた、ルールの厳格な適用を示すものとしても捉えられている。

試合への影響と今後の展開

この重要な判定の取り消しは、マンチェスター・シティの戦術展開に大きな影響を与えた。同点ゴールが認められていれば、試合の势いは完全にシティのものとなっていた可能性が高い。しかし、得点取り消しにより、選手たちは再び0-1の追撃戦を強いられることとなった。エンツォ・マレスカ監督の指揮の下、チームは精神的な打撃を受けながらも試合に集中するしかなかった。

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現在、この判定をめぐる議論は収束しつつある。プレミアリーグ・マッチセンターが示した説明により、今回のケースではルール通り処理が行われたと結論付けられる。しかし、GKのコントロールと単なる接触の線引きは、これからも審判団と選手、そしてファンの間で議論を呼ぶテーマとなるだろう。アーリング・ハーランドの今後のパフォーマンスと、マンチェスター・シティのリーグ戦での順位に、この試合がどのような影響を与えたかが注目される。