プルーフポイント、内部脅威対策市場で圧倒的シェアを確立

デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査によると、プルーフポイントのシステム証跡監査ツールが製造業・流通業・通信業で2024年度にトップシェアを獲得。2025年度も同部門で圧倒的なトップシェアを維持する見込みで、内部脅威対策ソリューションのリーダーとしての地位が確立された。

本日、 プルーフポイント 株式会社が発表した最新レポートにより、同社が提供する『 システム証跡監査ツール 』市場で圧倒的なシェアを確保したことが明らかになりました。 報告書は、デロイト トーマツ ミック経済研究所が作成した『 内部脅威 対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度』に基づき、2024年度における製造業、流通業、通信業の各部門での出荷金額ベースのシェアを詳細に分析しています。

調査結果によると、製造業では52％、流通業では63％、通信業では60％という三つの主要部門でプルーフポイントが第1位に輝いており、2025年度の予測でもそれぞれ58％、70％、64％という数値でトップの地位を維持することが期待されています。 これは、同社が内部不正や内部脅威に対するソリューションで業界内でリーダーシップを発揮していることを示す指標です。

プルーフポイントの検証対象は、主に人為的ミス・不注意な従業員、アカウント乗っ取り、悪意のある内部関係者という三つの主要因であり、これらが情報漏えいインシデントの大半を占めると報告されています。 実際、国内では約48％が不注意な従業員や外部委託業者、39％がアカウント乗っ取り、20％が悪意のある内部関係者が原因とされており、国際平均と比較しても日本企業にとっては依然として脅威となっています。 こうした背景から、PC操作の自動録画やリアルタイムアラート機能を備えたシステム証跡監査ツールの重要性が高まっているのです。

プルーフポイントは、軽量エージェントを用いてエンドポイント、メール、クラウド環境からテレメトリを収集し、USBやクラウド同期、Web、生成AIサイトへの不正な持ち出しをリアルタイムで遮断します。 さらに、スクリーンショットを含む証跡情報を提供し、迅速な調査とともに人事部や法務部との連携を支援する機能も備えています。 こうした一連の機能は、内部脅威を可視化し、リスク行動の検知・調査・予防を一元化することで、組織のセキュリティ体制を強化します。

プルーフポイント株式会社の代表取締役社長・野村健氏は、今回の調査結果について「デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査によって、外部脅威だけでなく内部脅威対策市場においても当社のリーダーシップが示され、この成果は人材の流動化が進む現代における重要資産であるデータを守るためのお客様からの強い信頼の表れである」と述べました。 また、同社は今後も市場をリードするソリューションとして、あらゆる角度から顧客のセキュリティとコンプライアンスを支援していく方針を示しました。

プルーフポイントは、人とAIエージェントを軸としたサイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、メール・クラウド・コラボレーションツールを通じて人・データ・AIエージェント間の連携を保護しています。 同社のコラボレーションおよびデータセキュリティプラットフォームは、大小を問わず全ての組織が従業員を保護し、AI導入の安全性と信頼性を確保するために設計されています。 詳細情報は公式ウェブサイト www.proofpoint.com/jp で確認できます





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