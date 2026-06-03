プリンセス天功、ホワイトライオン連れYATSUI FESTIVAL出演へ

イリュージョニストのプリンセス天功が音楽フェス「YATSUI FESTIVAL!26」に初出演。ホワイトライオンのキング君を連れて行く申請中と衝撃発言。

イリュージョニストの プリンセス天功 （年齢非公表）が3日、都内で音楽イベント「 YATSUI FESTIVAL ！26」（やついフェス、20、21日開催）の記者会見を行った。 このフェスはお笑いコンビ「エレキコミック」の やついいちろう が主催するエンターテインメントフェスで、音楽、お笑い、文化人が交わる催しとして人気を集めている。15回目の開催となる今回は東京・渋谷O-EASTを中心に渋谷エリアの10会場で展開され、PUFFY、純烈、モナキ、井ノ原快彦ら総勢250組が出演する。

プリンセス天功は初出演となり、自身のデビュー記念日である21日にメインステージのトップバッターとして登場予定。 シンガーソングライターのyucatと、日本で飼育しているホワイトライオン「キング君」と結成したユニット「KinG00（キング）」としてもパフォーマンスするという。 天功は会見で「2歳半、体長4メートル、体重280キロのホワイトライオンを連れて行きたい。 現在、環境省と政府に申請中で、許可が下りれば連れて行く」と衝撃発言をし、報道陣を驚かせた。

さらに、歌だけでなく同イベント初のイリュージョンも披露する計画を明かした。 やついが「入りますか？ 大丈夫ですか？ 」と心配する声を上げると、天功は「やついフェスですから頑張ります！

」と意気込みを語った。 天功がイベントに興味を持っているという情報を聞きつけたやついがオファーし、出演が実現した経緯がある。 やついは「風の噂で聞きまして。 本当に出てくれるんじゃないかとお伺いを立てたところ、本人がノリノリで。

相思相愛で決まりました」と笑顔で振り返った。 天功も「やついフェスは有名なので、よし、やるぞ！ と心待ちにしている」と本番への期待を語った。 やついは記者会見で「やついフェス相当なお金を払ってます」と冗談を飛ばし、会場を笑わせた。

会見にはチャンス大城、CENT/セントチヒロ・チッチ、「Toi Toi Toi」山田せいあ、さくらもも、谷屋杏香も出席し、それぞれの出演への意気込みを語った。

「YATSUI FESTIVAL！26」は20日と21日の2日間、渋谷エリアで開催され、多彩なアーティストが集結する。 プリンセス天功のイリュージョンとホワイトライオンのパフォーマンスが実現すれば、フェスに新たな魅力を加えることになるだろう。 観客の安全確保や動物の扱いについても、環境省の許可を得た上で慎重に行われる見通しだ





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