株式会社プリペアードは、固定電話の通話を録音し、AIで文字起こし・要約する、カスハラ対策にも活用可能な「RecACE plus」の取り扱いを開始しました。

今回の募集では、カスハラ対策を含め、電話対応に関する業務負担や情報共有に課題を感じている企業を対象に、「RecACE plus」を通常とは異なるキャンペーン料金で導入いただける機会を設けます。

実際の業務環境で活用いただきながら、問い合わせ対応の効率化や社内での情報共有、電話応対品質の向上に加え、従業員がクレームやカスハラ対応を一人で抱え込まない体制づくりなど、企業ごとの課題に応じた活用方法を検証してまいります。 電話は、顧客や取引先からの問い合わせや相談を受ける重要な窓口です。 一方で、電話によるクレームやカスタマーハラスメントが発生した際、やり取りの内容が担当者の記憶やメモだけに残り、後から正確に状況を確認しづらいケースがあります。

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また、問題のある電話を担当者だけで抱え込んでしまったり、管理者への共有が遅れたりすると、組織としての対応にも時間がかかります。 複数の店舗や拠点を持つ企業では、本部が各現場の状況を把握しきれないことも課題となります。