エックスライト社は、2026年12月1日（火）～5日（土）に幕張メッセで開催される「IPF Japan 2026（第11回 国際プラスチックフェア）」に出展する。会場は4ホール・小間番号42111だ。

出展テーマは「Digital Color Management for Plastics Supply Chain」。 色指定から基準色の構築、調色、生産、品質管理までをデジタルデータでつなぎ、試作回数・リードタイム・材料ロスの低減と品質の安定化を支援するソリューションを紹介する。

【1. 包括的色管理ワークフロー】 デジタル色見本帳「PantoneLIVE」で基準色をクラウド上に登録・共有し、ベンチトップ積分球分光測色計「Ci7000シリーズ」で高精度にデジタル化する。

Advertisement

「Color iMatch」で調色処方を提案し、「Color iQC」「ESWin」で生産時の合否判定とリアルタイム監視を行う。 さらに「NetProfiler」で測色計の精度を維持し、樹脂・マスターバッチ・コンパウンドメーカーから成形加工メーカー、ブランドオーナーまで、共通の色基準による管理を支援する。 日本では水銀に関する水俣条約に基づき、2027年末までに一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が原則禁止となる。