アル・アハリのオランダ人監督、マリノ・プシッチは、チームのパフォーマンスの波力を衰えではなく、AFCチャンピオンズリーグなどの過密日程による選手の疲労と運の要素が影響していると説明した。近日のアル・シャマル戦での逆転敗戦についても触れ、批判の高まりに対し戦術的な安定と連勝の可能性があることを示した。

アル・アハリ を率いるオランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督は、チームの結果の波を力の衰えの表れと見ることを否定した。 過密日程と疲労が近ごろのパフォーマンスに影響した大きな要因だと強調した。

これは、ロシュン・サウジリーグ第13節、明日土曜日に予定されているアル・タアーウン戦を前にした発言だ。 プシッチ監督の発言は微妙なタイミングで飛び出した。 アル・アハリはAFCチャンピオンズリーグエリートで、カタールのアル・シャマルに2点を先行しながら2-3で痛恨の逆転負けを喫したばかりだ。 オランダ人指揮官への批判が再燃し、チームが戦術面の安定を保ち、連勝を重ねられるのかという疑問の声も高まっている。

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試合前の記者会見で、アル・アハリが高いパフォーマンスと勝利を継続できていない点について『アシャルク・アルアウサト』紙から問われたプシッチ監督は、チームが好結果を重ねた時期を振り返った。 これまでに5連勝を記録し、別の時期にも4連勝を挙げていると説明した。 オランダ人指揮官は、3日ごとに試合をこなすことは選手に大きな身体的負担を強いると語り、サッカーの結果は必ずしも予測できるものではないとの見方を示した。 また、アル・シャマル戦の敗戦については、疲労と運という二つの要因を挙げた。